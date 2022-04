Tendance de l’analyse du marché des compteurs numériques 2022, applications, structure de la chaîne industrielle, croissance et prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des compteurs numériques contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des compteurs numériques par région.

La taille du marché mondial des compteurs numériques était de 3,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des compteurs numériques devrait atteindre 5,5 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les applications importantes des panneaux numériques dans les instruments électroniques, en particulier dans l’électronique grand public, stimuleront la croissance du marché des compteurs numériques au cours de la période de prévision.

Lors du choix d’un indicateur de panneau numérique, de nombreux facteurs sont pris en compte, notamment la taille, la couleur des chiffres et les chiffres. De plus, les avantages des compteurs de panneau numériques par rapport aux compteurs analogiques contribueront à la croissance de l’industrie globale des compteurs de panneau numériques. Les compteurs numériques sont plus pratiques et faciles à utiliser que les compteurs analogiques. De plus, ils sont plus précis. Ainsi, il propulsera le marché des compteurs numériques vers l’avant.

La demande croissante de compteurs personnalisés pour vérifier et mesurer la tension, la pression, le temps, le courant et les vibrations accélérera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des compteurs numériques est également tiré par la demande accrue du secteur de l’électronique, qui devrait propulser l’expansion du marché tout au long de la période de prévision.

La demande croissante de compteurs avec protection intégrée contre les surcharges pour protéger les gadgets du projet contre les charges électriques accélérera la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

L’industrie mondiale des compteurs numériques a été gravement touchée par l’épidémie de COVID-19. En raison de la pandémie, il y a eu une baisse importante des ventes et de l’approvisionnement, principalement en raison des quarantaines et des fermetures d’usines. Ainsi, cela a entravé la croissance du marché global des compteurs numériques.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des compteurs numériques en termes de revenus. La croissance du marché nord-américain des compteurs numériques est attribuée à la présence de nombreuses industries d’utilisateurs finaux et d’infrastructures bien établies. En outre, la région abrite d’importants pays développés, tels que le Canada et les États-Unis. Ainsi, il est le moteur de la croissance de l’industrie.

Au cours de la période de prévision, l’Europe devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé. Cela est dû à l’existence de plusieurs entreprises d’électronique grand public, à la demande croissante d’appareils électroniques et à la demande croissante de produits électroniques avec protection intégrée contre les surcharges.

Concurrents sur le marché

Siemens SA

Commandes du Lion rouge

La société Danaher

Murata Power Solutions, Inc.

Société OMRON

Laurier Électronique

Électronique PR

Autonics USA, Inc.

Société numérique de précision

Contactez Phénix

Zhejiang CHINT Instrument & Mètres Co., Ltd.

Meco Instrument s Pvt. Ltd.

Carlo Gavazzi Automation S.p.A.

Électronique Lascar

Électronique industrielle Galco

Taïk électrique

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Sur la base du type de produit, le marché des compteurs numériques est segmenté en

Totalisateur

Indicateurs multi-entrées et scanner

Indicateurs de panneau de température et de processus

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des compteurs numériques est segmenté en

Afficher le courant

Tension d’affichage

Température d’affichage

Les autres

Basé sur la région, le marché des compteurs numériques est segmenté en

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau des figures, au graphique, etc.

