Tendance de la surveillance de l’alimentation, prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et analyse des acteurs clés d’ici 2027

La du marché mondial de la surveillance de l’alimentation devrait atteindre 5,86 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research . La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée au besoin croissant d’améliorer l’efficacité énergétique et de minimiser les coûts énergétiques. L’émergence d’un système avancé de surveillance de l’alimentation permet aux utilisateurs d’obtenir des informations détaillées sur la quantité d’énergie consommée. Les industries de fabrication et de transformation adoptent de plus en plus des systèmes de surveillance de l’alimentation pour gérer, analyser et contrôler la consommation d’énergie. Les systèmes de surveillance de l’alimentation fournissent des informations détaillées sur la quantité d’énergie consommée, ce qui aide à identifier un large éventail de moyens d’améliorer l’efficacité en minimisant les déchets et en réduisant les taux de consommation d’énergie.

Les chercheurs ont pris en compte tous les facteurs influençant la croissance du marché de la surveillance de l’alimentation à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché de la surveillance de l’alimentation. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la surveillance de l’alimentation et ses segments clés. Le rapport propose également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Quelques faits saillants du rapport

En février 2020, Eaton, qui est une société de gestion de l’énergie, a annoncé l’acquisition complète de Power Distribution, Inc., qui est un fournisseur leader de distribution d’énergie critique, d’équipements de surveillance de l’alimentation et de services et de commutation statique pour les centres de données et les clients commerciaux et industriels. L’acquisition devrait aider l’entreprise à améliorer les services offerts aux clients des centres de données.

Le segment du matériel a représenté la plus grande part des revenus en 2020. Le besoin croissant d’améliorer l’efficacité énergétique et de minimiser les coûts énergétiques devrait stimuler la croissance des revenus du segment des composants matériels à l’avenir.

Les revenus du segment de l’industrie de la fabrication et des procédés devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante d’un approvisionnement en énergie sûr, fiable et ininterrompu parmi les industries de fabrication et de transformation est un facteur clé qui stimule la demande de systèmes de surveillance de l’alimentation.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché de la surveillance de l’alimentation.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché, les obstacles à l’entrée et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces obstacles afin d’acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie de la surveillance de l’alimentation sont :

Schneider Electric, ABB, Eaton Corporation plc, Siemens AG, General Electric, Emerson Electric Co., Rockwell Automation, Inc., Mitsubishi Electric, Omron Corporation et Yokogawa Electric.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la surveillance de l’alimentation en fonction des composants, de l’utilisation finale et de la région :

Component Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018 –2028)

Logiciels

Matériel

Services

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Centres de

données

Services publics et énergies renouvelables

Industrie de fabrication et

de transformation Stations de recharge pour véhicules électriques

Infrastructure publique

Analyse régionale Couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport complet sur le marché mondial de la surveillance de l’alimentation ajouté par Emergen Research démontre que le marché mondial de la surveillance de l’alimentation devrait croître à un TCAC stable tout au long de la prévision chronologie. Le rapport a analysé les principaux moteurs du marché, les contraintes, les opportunités de croissance, les opportunités d’investissement, les menaces et les limites du marché Surveillance de l’alimentation. Le rapport propose également une estimation précise des prévisions aux niveaux mondial et régional pour donner une meilleure compréhension de la portée du marché.

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché de la surveillance de l’alimentation :

Le rapport comprend un aperçu du marché de la surveillance de l’alimentation ainsi que la part de marché, le rapport entre l’offre et la demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie de la surveillance de l’alimentation

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

