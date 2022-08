Tendance de développement du marché des médicaments contre la bronchiolite, fournisseurs de la chaîne, analyse des acteurs clés, recherche, opportunité, partage, portée, technologie, demande et prévisions jusqu’en 2029

La bronchiolite est une maladie pulmonaire récurrente qui touche les nouveau-nés et les jeunes enfants. Il provoque une inflammation et une obstruction des minuscules voies respiratoires des poumons (bronchioles). Il peut provoquer une respiration sifflante, une toux et des difficultés respiratoires. Elle survient lorsque les bronchioles, ou de petits tubes respiratoires dans les poumons, deviennent enflammés. En raison du mucus obstruant les tubes, il n’y a pas assez de place pour que l’air puisse entrer et sortir des poumons. Le virus respiratoire syncytial (VRS), les virus influenza (grippe) et le rhinovirus sont les causes les plus fréquentes de bronchiolite.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des médicaments contre la bronchiolite était évalué à 58,62 millions USD en 2021 et devrait atteindre 83,37 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché des médicaments contre la bronchiolite

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de l’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS)

La prévalence croissante de l’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) est un facteur majeur du taux de croissance du marché des médicaments contre la bronchiolite. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le virus respiratoire syncytial (RSV) provoque l’hospitalisation d’environ 1,32,000-172,000 enfants de moins de cinq ans et le décès d’environ 14,000 adultes de plus de 65 ans aux États-Unis. États seuls chaque année. Les pays en développement représentent la quasi-totalité de la mortalité liée au VRS chez les enfants de moins de cinq ans. Étant donné que les infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) présentent des signes cliniques similaires à ceux d’autres maladies respiratoires, il existe une demande croissante pour des procédures de diagnostic rapides, spécifiques et sensibles.

Taux de prévalence élevé du tabagisme

L’augmentation du taux de prévalence du tabagisme agira comme un moteur majeur qui se traduira par l’expansion du taux de croissance du marché. Le tabagisme est l’un des facteurs causals qui augmente le risque de bronchiolite virale en augmentant les problèmes respiratoires et amortira donc davantage le taux de croissance du marché des médicaments contre la bronchiolite.

En outre, l’augmentation des initiatives d’organisations publiques et privées pour sensibiliser et l’augmentation des dépenses de santé élargiront le marché des médicaments contre la bronchiolite. De plus, l’évolution du mode de vie des personnes et le nombre croissant de cas de maladies cardiaques et de troubles pulmonaires chroniques entraîneront l’expansion du marché des médicaments contre la bronchiolite. Parallèlement à cela, l’incidence croissante des maladies respiratoires et le nombre croissant de personnes gériatriques amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des médicaments contre la bronchiolite. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des médicaments contre la bronchiolite au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des médicaments contre la bronchiolite sont:

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Allergan (Irlande)

Abbott (États-Unis)

LEO Pharma A/S (Danemark)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

Zydus Cadila (Inde)

Akorn, Incorporated (États-Unis)

Portée du marché mondial des médicaments contre la bronchiolite

Le marché des médicaments contre la bronchiolite est segmenté en fonction du type, du traitement, de la forme posologique, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Traitement

Médicament

Médicaments antiviraux

Ribavirine en aérosol

Bronchodilatateurs

Corticostéroïdes

Oxygénothérapie

Fluides par voie intraveineuse

Les autres

Taper

Bronchiolite virale

Bronchiolite oblitérante

Les autres

Forme posologique

Injection

Comprimés

Les autres

Voie d’administration

Inhalatoire

Parentéral

Oral

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse régionale / aperçu du marché des médicaments contre la bronchiolite

Le marché des médicaments contre la bronchiolite est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, forme posologique, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments contre la bronchiolite sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments contre la bronchiolite en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’acteurs clés majeurs et à la hausse des dépenses de santé qui propulsera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la prévalence croissante des maladies respiratoires inflammatoires dans cette région. De plus, le développement des infrastructures de santé stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

