Tendance commerciale du marché du tonomètre, croissance des bénéfices de l’industrie, épidémie de COVID-19, analyse historique, principaux acteurs clés, technologies émergentes et segments du marché mondial jusqu’en 2027

Le marché des tonomètres devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que ce marché représentera 557 millions USD d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La sensibilisation accrue des patients aux avantages des tonomètres stimulera davantage diverses opportunités de croissance du marché. Un tonomètre est un outil qui permet aux ophtalmologistes de mesurer la pression intraoculaire (PIO). La pression intraoculaire est la présence ou l’absence de liquide dans l’œil, et le tonomètre est une procédure de dépistage utilisée principalement pour déterminer si un patient est à risque de développer un glaucome.

L’augmentation du nombre de patients atteints de maladies oculaires chroniques, l’augmentation de la population gériatrique dans le monde, l’augmentation des programmes de dépistage oculaire, l’augmentation de la chirurgie oculaire sont quelques-uns des facteurs susceptibles de stimuler la croissance du marché des tonomètres au cours de la période de prévision 2020-2027. Le développement des établissements de santé ainsi que la prévalence de politiques de remboursement gouvernementales favorables présenteront des opportunités substantielles pour la croissance du marché des tonomètres au cours de la période de prévision susmentionnée. Les techniques de détection précoce non disponibles , ainsi que le coût élevé de l’équipement et l’imprécision des tonomètres sans contact, freinent le marché pour la croissance des tonomètres au cours de la période de prévision susmentionnée.

Ce rapport sur le marché du tonomètre détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution de la réglementation du marché, l’analyse de la stratégie de croissance du marché , taille du marché, croissance du marché de la catégorie, forces de niche et d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tonomètres, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des tonomètres et taille du marché

Le marché des tonomètres est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, du mode et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des tonomètres est segmenté en tonomètre à aplanation, tonomètre à contour dynamique Pascal, tonomètre à rebond et tonomètre à indentation. Les tonomètres à aplanation sont divisés en types de contact et sans contact. Les types d’exposition ont été subdivisés en tonomètre à aplanation Goldmann, tonomètre perkins, tonopen, pneumotonomètre et tonomètre mackay-marg. Le sans contact a été subdivisé en tonomètres Groman ou tonomètres à souffle et analyseurs de réponse oculaire. Les tonomètres à intrusion ont été subdivisés en tonomètres Schiotz, électriques, mercuriels et scléraux.

Sur la base de la technologie, le marché des tonomètres est segmenté en sondes, tonomètres électroniques et pneumatiques.

Sur la base du mode, le marché des tonomètres est segmenté en autonome et portable .

Le marché des tonomètres a également été segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans les hôpitaux, les centres de diagnostic ou les cliniques, entre autres.

Analyse au niveau du pays du marché Tonomètre

Le marché Tonomètre est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type de produit, technologie, mode et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du tonomètre sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Autres pays d’Asie-Pacifique (APAC) au sein de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient Moyen-Orient et Afrique ( MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des tonomètres en raison des investissements dans la croissance de l’industrie de la santé et du développement de nouvelles technologies, tandis que la région Asie-Pacifique devrait augmenter le nombre de personnes atteintes de diabète au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. de 2020 à 2027.

Le segment par pays du rapport sur le marché de Tonomètre fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur, etc. sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché de chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tonomètre

Le paysage concurrentiel du marché Tonomètre fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications . les points fournis ci-dessus ne concernent que les entreprises du marché des tonomètres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des tonomètres sont TOPCON CORPORATION ; Eyewear Company ; Keeler Ltd ; Icarus Finland ; AMTEK, Inc. et Reichert, Inc. ; Rexam Ltd. ; HAAG-STREIT Group ; Accutome Corporation ; Canon Medical Systems Europe, Inc. .; Hurwitz Corporation; Kova USA, Inc.; Tommy USA; 66 Vision Technologies, Inc.; Zimmer Eye Systems; Metal Zug Corporation; Income Group Oyj ; dans le corps. Les données sur les parts de marché pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud sont disponibles séparément. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

