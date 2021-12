Tendance actuelle et future du marché de la fibre de pomme de terre 2021 à 2028

Les rapports couvrent les développements clés du marché des fibres de pomme de terre en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et d’autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganique observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché.

La pomme de terre est un légume important sur le plan commercial et résidentiel dans le monde entier. La fibre de pomme de terre est utilisée comme additif dans les aliments pour l’enrichissement des fibres alimentaires, la réduction des calories et des glucides, et elle aide également à réduire l’absorption des graisses pendant la cuisson. La fibre de pomme de terre contribue à nouveau à améliorer la stabilité et la texture des aliments, facilitant une capacité élevée de fixation d’eau aux produits finis. Les fibres de pomme de terre sont les ingrédients qui augmentent la fermeté et le croquant et donnent également une texture plus douce et plus légère aux produits alimentaires. Ils sont également utilisés dans les produits carnés et les fruits de mer car ils retiennent l’humidité, prolongent la durée de conservation, assurent la stabilité au cisaillement et à la chaleur et améliorent les textures. Ils sont également utilisés comme enrobage alimentaire, car ils offrent un grand croustillant après la friture ou le chauffage au four.

Certains des principaux acteurs qui prospèrent dans l’industrie de la fibre de pomme de terre comprennent

1. Agrana

2. Avébé

3. BI Nutraceutiques

4. Groupe Emsland

5. Ingredition Allemagne Gmbh

6. J. Rettenmaier et Söhne Gmb

7. Lyckeby Starch AB

8. ROQUETTE FRERES S.A.

9. Sanacel

10. Autres

Le marché de la fibre de pomme de terre a connu une croissance significative en raison de facteurs tels que la préférence croissante des consommateurs pour un mode de vie sain couplée au besoin de produits alimentaires nutritifs. Les fibres de pomme de terre sont utilisées dans une large gamme de produits alimentaires, y compris les produits de boulangerie, les aliments salés, les extrudés, la pâte, le pain et les produits carnés. La pomme de terre est une source importante de fibres solubles et insolubles. La sensibilisation croissante aux problèmes de santé, la préférence pour les produits alimentaires sains et la demande de gestion du poids sont d’autres facteurs qui influencent la croissance du marché de la fibre de pomme de terre. Cependant, les changements climatiques peuvent entraver la culture de la pomme de terre, ce qui peut avoir un impact supplémentaire sur la croissance du marché de la fibre de pomme de terre. Néanmoins, avec la croissance constante de l’industrie de la transformation des aliments et de l’agriculture, il existe des opportunités pour les acteurs du marché d’investir sur ce marché.

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des fibres de pomme de terre dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations sur lesquelles les acteurs se concentrent pour lutter contre la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un aperçu microscopique significatif du marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Principaux points clés du marché de la fibre de pomme de terre

• Aperçu du marché de la fibre de pomme de terre

• Concurrence sur le marché de la fibre de pomme de terre

• Marché de la fibre de pomme de terre, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché de la fibre de pomme de terre par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché de la fibre de pomme de terre

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

De plus, le rapport comporte l’estimation et l’analyse du marché Fibre de pomme de terre aux niveaux régional et régional. L’étude fournit des données historiques ainsi que les caractéristiques des tendances et les prévisions futures de la croissance du marché. En outre, le rapport englobe les moteurs et les contraintes de la croissance des Marché de la fibre de pomme de terre ainsi que son impact sur le développement global du marché. En outre, le rapport fournit une analyse des avenues accessibles sur le marché à un niveau.

