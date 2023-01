Tendance 2023 du marché des équipements de traitement du chocolat et de la confiserie par demande à venir

Les équipements de transformation du chocolat et de la confiserie offrent une solution pour répondre à la demande croissante de produits de chocolat et de confiserie ainsi que de produits innovants et fonctionnels.

L’augmentation de la demande des clients pour les articles de confiserie, la croissance du secteur de la vente au détail, les progrès technologiques et l’attention croissante portée à la sécurité alimentaire des produits de confiserie et à la sécurité des travailleurs stimulent la croissance du marché mondial des équipements de transformation du chocolat et de la confiserie. Cependant, le coût élevé des équipements freine dans une certaine mesure la croissance de ce marché. En outre, le manque de main-d’œuvre qualifiée dans de nombreuses régions du monde pose un grand défi au marché de la transformation des équipements de transformation du chocolat.

Le segment de la confiserie molle est en tête du marché mondial des équipements de transformation du chocolat et de la confiserie, car il s’agit de l’un des produits de confiserie les plus consommés par presque tous les groupes d’âge dans toutes les régions, en plus d’être un ingrédient clé dans de nombreux produits alimentaires, de plus en plus conscients des bienfaits pour la santé. de chocolat ; et l’inclinaison des consommateurs vers les chocolats noirs fonctionnels et sans sucre.

Le segment des déposants a dominé le marché mondial des équipements de transformation du chocolat et de la confiserie en 2017, principalement en raison du développement significatif de la technologie de dépôt pour répondre à la demande croissante du marché pour des produits innovants et de haute qualité et à une meilleure demande de produits de confiserie des marchés en développement.

Au niveau régional, l’Asie-Pacifique représente la plus grande part du marché mondial du chocolat & équipement de traitement de confiserie. La part importante de la région APAC est principalement attribuée à une demande croissante de produits de chocolat et de confiserie fonctionnels et haut de gamme dans les pays émergents et en développement, notamment l’Inde, l’Indonésie, la Chine et la Thaïlande, une population plus élevée ; et l’augmentation des dépenses en produits de commodité et prêts-à-manger.

La Chine est le plus grand marché unique pour les équipements de chocolat et de confiserie, représentant 750 millions de dollars de ventes en 2016. De plus, il y a encore de la place pour la croissance, car les techniques manuelles de transformation des aliments y sont encore utilisées.

Chocolat mondial & Le rapport sur le marché des équipements de traitement des confiseries comprend l’analyse PESTLE, le paysage concurrentiel et le modèle à cinq forces de Porter. Analyse attrayante du marché dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille du marché, du taux de croissance et de l’attractivité générale.

Portée de Global Chocolate & Marché des équipements de traitement des confiseries

Marché mondial des équipements de traitement du chocolat et de la confiserie, par type

Déposants

Formers

Coating & Systèmes de pulvérisation

Mixer & Glacière

Marché mondial des équipements de traitement du chocolat et de la confiserie, par application

Confiserie molle

Bonbons durs

Chewing Gums

Gummies & Gelées

Marché mondial des équipements de traitement du chocolat et de la confiserie, par région

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

Acteurs clés opérant sur le marché mondial des équipements de traitement du chocolat et de la confiserie

Buhler AG

GEA Group Aktiengesellschaft

John Bean Technologies Corporation

Heat and Control Inc.

Alfa Laval AB

Robert Bosch Packaging Technology GmbH

Aasted APS

Baker Perkins Limited

Tomric Systems, Inc.

Caotech BV

Sollich KG

Apex Machinery & ; Equipment Co., Ltd.

Royal Duyvis Wiener BV

Tecno 3 SRL

BCH Limited.