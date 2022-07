Tendance 2022 du marché de l’échange d’informations sur la santé par demande à venir

L’objectif du rapport est de présenter une évaluation complète du marché et contient des informations réfléchies, des faits, des données historiques, des données de marché validées par l’industrie et des projections avec un ensemble approprié d’hypothèses et de méthodologie. Le rapport aide également à comprendre la dynamique du marché de l’échange d’informations sur la santé, sa structure en identifiant et en analysant les segments de marché par type de configuration, modèle de mise en œuvre, type de solution, application et région et projette la taille du marché mondial. Un aperçu détaillé dudit marché avec l’analyse des cinq forces de Porter a été fourni dans le but de présenter aux lecteurs un paysage concis et clair des fournisseurs du marché. L’étude d’intelligence de marché souligne également les fusions, les conglomérats importants, les nombreuses activités de recherche et développement, les acquisitions et les corroborations.

Il y a un plus grand besoin d’un accès accru aux informations sur la santé des patients, une sensibilisation accrue à la technologie d’échange d’informations sur les soins de santé, une collaboration accrue entre les parties prenantes, l’augmentation du taux d’adoption du DSE sont quelques-uns des principaux éléments favorisant la croissance qui sont des moteurs majeurs qui stimulent le marché de l’information sur la santé échanger. Alors que des facteurs tels que le coût élevé, les problèmes d’interopérabilité et la lenteur des investissements freinent la croissance du marché.

L’échange d’informations sur la santé permet un accès et un partage rapides des données cliniques du patient aux prestataires de soins de santé pour fournir une prestation de soins efficace, rapide et efficiente au patient. Le partage des informations sur les patients à temps aide à une prise de décision efficace, évite les erreurs de réadmission et de médication, améliore le taux de diagnostic et réduit les tests en double. Les initiatives de soutien des gouvernements du monde entier pour promouvoir l’utilisation des technologies de l’information sur les soins de santé devraient également alimenter le développement du marché dans les années à venir. De plus, l’utilisation croissante des dossiers de santé électroniques (DSE) par rapport aux dossiers papier conventionnels pour réduire les coûts de maintenance peut avoir un impact positif sur la croissance du marché.

La demande de DSE (dossiers de santé électroniques) et de PHR (dossiers de santé personnels) dans les économies en développement par rapport aux économies développées augmente à un rythme plus rapide, ce qui stimule la croissance du marché de l’échange d’informations sur la santé dans les économies en développement. La demande de systèmes basés sur le cloud, d’applications de santé mobiles et d’économies émergentes offre des opportunités aux fournisseurs d’informatique de santé.

En fonction du type d’installation, le marché est segmenté en HIE privé et HIE public. Le HIE privé représentait la plus grande part du marché de l’échange d’informations sur la santé en 2017. En raison du grand nombre de prestataires de services et du niveau accru d’engagement des médecins à chaque niveau du système d’information, on s’attend à ce que le marché soit stimulé au cours de la période de prévision. En outre, le HIE privé offrait moins de problèmes de gouvernance et une efficacité élevée du flux de travail peut stimuler le segment au cours de la période de prévision.

Par type, l’échange dirigé donne aux prestataires de soins de santé la possibilité d’envoyer et de recevoir des informations sécurisées par voie électronique, tandis que l’échange basé sur des requêtes donne aux prestataires de soins de santé la possibilité de trouver et/ou de demander des informations sur un patient à d’autres prestataires et est souvent utilisé pour les soins d’urgence. .

Par modèle de mise en œuvre, le marché de l’échange d’informations sur la santé est classé en modèles centralisés, centralisés / décentralisés, hybrides, décentralisés et bancaires de dossiers de santé ou gérés par le patient. Le segment des modèles hybrides représentait la plus grande part du marché mondial de l’échange d’informations sur la santé, par modèle de mise en œuvre, en 2017. Les avantages, tels que l’amélioration de la prestation des soins aux patients et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des pratiques, ont renforcé la croissance du marché pour la période de prévision.

Sur la base du type de solution, le segment centré sur la plate-forme devrait croître à un taux de croissance rapide en 2017. Cela peut être attribué aux avantages associés aux solutions centrées sur la plate-forme, tels que le stockage de quantités colossales de données et des informations de santé facilitées. échange, donc la demande implicite pour les produits sur le marché HIE.

Le type de solution est en outre segmenté en plateforme centrée, portail centrée, gestion des données cliniques et dossiers de santé personnels. Le segment Portail est considéré comme détenant la plus grande part de marché de l’échange d’informations sur la santé et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des dossiers de santé électroniques dans les pays développés.

En fonction de l’application, le marché peut être segmenté en gestion des flux de travail, interface interne, développement centré sur le portail Web, etc. Le développement centré sur le portail Web était le segment dominant en 2017 et représentait la part de marché mondiale la plus élevée. La facilité d’accès aux dossiers de santé des patients offerts par ces portails devrait être le facteur clé de leur demande. On estime également que l’interfaçage interne témoigne d’un TCAC sain au cours de la période de prévision en raison de sa capacité à stocker un grand volume de données sur les patients.

En 2021, l’Amérique du Nord dominait le marché de l’échange d’informations sur la santé à plus de 45,0 % en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises, de politiques de remboursement favorables et de la mise en œuvre croissante du DSE. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide à un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de la hausse des niveaux de revenu disponible, de la sensibilisation accrue des professionnels de la santé aux systèmes d’échange d’informations sur les soins de santé, de la présence de prestataires de services HIE externalisés et de l’augmentation des investissements dans l’industrie de la santé par les principaux acteurs. En outre, l’augmentation du niveau de sensibilisation des personnes à HIE, diverses initiatives entreprises par le gouvernement dans des pays économiques émergents tels que l’Inde, la Chine et le Japon sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du marché

mondial d’échange d’informations sur la santé : marché mondial d’échange d’informations sur la santé, par type de configuration :

public

privé

Marché mondial d’échange d’ informations sur la santé , par type : échange

dirigé, échange basé

sur des requêtes, échange médiatisé par

les consommateurs Marché d’échange d’informations, par application : Portail Web Messagerie sécurisée Interfaçage interne Autres Marché mondial d’échange d’informations sur la santé, par région : Amérique du Nord Europe Moyen-Orient & Afrique Asie Pacifique

Acteurs clés d’ Amérique du Sud

opérant sur le marché mondial de l’échange d’informations sur la santé :

Allscripts Healthcare Solutions Inc.

Relay Health Corporation

Cerner Corporation

EClinicalWorks

NextGen Healthcare Information Systems, LLC

Infor Inc.

Optum Inc.

Epic Corporation Inc.

Orion Health

GE Healthcare

Siemens AG

IBM Corporation

Medicity Inc.

CareEvolution Inc.