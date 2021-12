Temperature Management Market Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché de la gestion de la température rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Analyse du marché : marché mondial de la gestion de la température

Le marché de la gestion de la température devrait connaître un TCAC stable de 3,1% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Les progrès technologiques dans le secteur de la santé et la prévalence croissante des maladies mortelles sont les facteur de croissance de ce marché.

Concurrents clés du marché :

Few of the major competitors currently working in the global temperature management market are 3M, BD, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Ecolab, General Electric Company, GENTHERM., Inspiration Healthcare Group plc, Medtronic, Smiths Medical, Inc., Stryker, The 37Company., ZOLL Medical Corporation, Elitech., Servotech Instrumentation Ltd, VYAIRE, Attune Medical, Cooper-Atkins Corporation., ATS Healthcare., LivaNova PLC, Podimetrics and among others.

Global Temperature Management Market By Product (Patient Warming Systems, Patient Cooling Systems), Application (Perioperative Care, Acute Care, Newborn Care, Other), Medical Specialty (General Surgery, Cardiology, Neurology, Pediatrics, Thoracic Surgery, Orthopedic Surgery, Other), End – User (Operating Rooms, Intensive Care Unit, Emergency Rooms, Other), Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East and Africa) – Industry Trends and Forecast to 2026

Market Definition: Global Temperature Management Market

Temperature management is a procedure performed on the patient in operating theatres, intensive care units, recovery rooms, and other hospital regions to preserve adequate body temperature for a particular period. Patient warning systems and patient cooling systems are common products which are used in the patient management. This therapy is useful in enhancing patient health circumstances and decreasing the likelihood of tissue injury due to absence of blood flow in the body. This temperature management is widely performed in general surgery, orthopedic surgery, thoracic surgery and others.

Key Developments in the Market:

In March 2019, Smith Medical announced the launch of their next-generation high-flow convective warmer Level 1 convective warmer which is specially designed for the healthcare provider so that they can maintain the patient body temperature during the surgery. This new warmer can help the hospitals to increase efficiency and enhance the patient outcomes

In January 2017, Almac Group announced the launch of their new temperature management software TempEZ which is a platform which will provide the clients to store temperature data in single database. The TempEZ design allows the customer to use any monitor and logistics provider to manage their product’s transportation to their final destination. This is specially designed to maintain the quality and integrity of the drug products

Competitive Analysis:

Global temperature management market is highly fragmented and the major players have used various strategies such as new product launches, expansions, agreements, joint ventures, partnerships, acquisitions, and others to increase their footprints in this market. The report includes market shares of temperature management market for Global, Europe, North America, Asia-Pacific, South America and Middle East & Africa.

Market Drivers

Rising incidences of chronic diseases will also enhance the market growth

Increasing number of surgical procedures acts as a market driver

Growing medical tourism will also accelerate the growth of this market

Development in advanced intravascular system will also augment the growth of this market

Market Restraints

High price of the intravascular temperature management systems will restrain the market growth

Products recalls & failures can also hinder the growth of this market

Segmentation: Global Temperature Management Market

By Product

Patient Warming Systems Warning Accessories Surface Warming System Conductive Warming Systems Convective Warming Systems Intravascular Warming System

Patient Cooling Systems Conventional Cooling System Intravascular Cooling System Surface Cooling System



By Application

Perioperative Care Operating Rooms Postoperative Care Units Preoperative Care Units

Acute Care Intensive Care Units Emergency Rooms Coronary Care Units Burn Centers Neurological Care Units Cath Labs

Newborn Care Delivery Suites Neonatal Intensive Care Units Services postnatals

Autre

Par spécialité médicale

Chirurgie générale

Cardiologie

Neurologie

Pédiatrie

Chirurgie thoracique

Chirurgie orthopédique

Autre

Par Fin – Utilisateur

Salles d’opération

Unité de soins intensifs

Salles d’urgence

Autre

