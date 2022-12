Tempeh Taille du marché mondial avec un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

» Le rapport d’étude de marché Tempeh gagnant prend en compte les principaux paramètres, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche. Ce rapport commercial comprend des estimations du taux de croissance annuel composé (TCAC) en Valeur en % pour la période de prévision qui aidera le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Pour obtenir un rapport de marché détaillé, demandez un appel à un analyste ou déposez une demande à tout moment. Le rapport sur le marché du tempeh de classe mondiale propose des fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la prévision période 2022-2029 pour le marché. L’augmentation de la valeur marchande est généralement dirigée vers la croissance croissante des industries applicables et l’augmentation subséquente de la demande d’applications. Le rapport sur le marché du tempeh de grande envergure contient des informations complètes sur le marché basées sur l’intelligence économique. Les tendances importantes de l’industrie, les estimations de la taille du marché et la part de marché sont également analysées et discutées dans ce rapport sur l’industrie. Le rapport donne une idée des divers inhibiteurs ainsi que des facteurs de motivation du marché des produits de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations précises. Le rapport d’étude de marché tempeh est une solution définitive pour disposer de données d’étude de marché exclusives qui anticipent les besoins de l’entreprise.

Analyse et taille du marché

Diverses maladies liées à la viande ont influencé les préférences alimentaires et culinaires des gens pour les produits carnés, en particulier ceux contenant de la viande rouge. Au contraire, la demande de substituts de viande comme le tempeh n’a cessé d’augmenter ces dernières années.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du tempeh était évalué à 133 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 421,22 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 15,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Le tempeh est fabriqué en fermentant du soja et en utilisant le champignon Rhizopus oligosporus. C’est un produit de tourteau de soja fermenté qui peut être consommé comme collation ou avec du riz dans les repas réguliers. Il a une valeur nutritionnelle élevée et est couramment utilisé dans les cuisines végétariennes du monde entier. De plus, le tempeh contient des niveaux élevés de vitamines B2, B6, B3 et B5, ainsi que du phosphore, du magnésium, des fibres, du calcium, du fer, des protéines et d’autres nutriments. Le tempeh est le produit le plus populaire et le plus largement disponible sur le marché, et c’est aussi le meilleur substitut aux produits à base de viande et à la viande.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Source (soja, multigrain, autres), nature (biologique, conventionnel), saveur (nature, fines herbes et épices), type de produit ( congelé , frais, prêt-à-manger), canal de distribution (direct, indirect) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Beyond Meat (États-Unis), Impossible Foods Inc. (États-Unis), Danone SA (France), Garden Protein International, Inc. (Canada), Amy’s Kitchen Inc. (États-Unis), Plamil Foods Ltd. (Royaume-Uni), The Hain Celestial Group , Inc. (États-Unis), Sahmyook Foods (Corée du Sud), Sanitarium Health and Wellbeing Company (Australie), Axiom Foods (États-Unis), Daiya Foods Inc. (Canada), Earth’s Own Food Company Inc. (Canada), Lightlife Foods, Inc. (États-Unis), Marlow Foods Ltd. (Royaume-Uni), Taifun –Tofu GmbH (Allemagne), Atlantic Natural Foods LLC (États-Unis), VBIte Foods Ltd (Royaume-Uni), Nutrisoy Pty Ltd. (Australie) Des opportunités Intérêt croissant des consommateurs pour les produits Clean Label, ce qui peut être attribué à une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être

Pour répondre à la demande croissante, les fabricants investissent dans la R&D et développent de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante.

Dynamique du marché du tempeh

Conducteurs

Demande croissante des diverses industries d’utilisateurs finaux

Le tempeh est de plus en plus populaire dans les pays développés et en développement en raison des nombreux avantages qu’il procure pour la santé, notamment la capacité de renforcer le système immunitaire, d’augmenter les anticorps, de réduire le sucre, de réguler l’appétit, de réduire le taux de cholestérol et d’améliorer la croissance musculaire. Il s’agit d’un facteur clé qui devrait stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, la consommation croissante de tempeh chez les personnes soucieuses de leur santé et la disponibilité croissante du tempeh dans divers canaux de distribution tels que les hypermarchés ou les supermarchés, le commerce électronique, les dépanneurs et autres dans le monde. Ce sont les principaux facteurs qui devraient soutenir la croissance du marché cible au cours de la période de prévision.

Augmentation de la population active dans le monde et augmentation du mode de vie occupé

La demande croissante de tempeh prêt-à-manger parmi les individus en raison de modes de vie occupés, ainsi qu’une augmentation du nombre de travailleurs dans le monde, entraînant une demande accrue de tempeh à l’échelle mondiale, sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial. En outre, l’intolérance croissante au lactose chez les individus et une population végétalienne croissante dans le monde, entraînant une demande accrue de tempeh, sont parmi les autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché cible.

Opportunité

En outre, la forte concentration des principaux fabricants de tempeh sur la fourniture de produits alimentaires plus sains à l’échelle mondiale, ainsi que l’augmentation des ventes de tempeh via les plateformes de commerce électronique à l’échelle mondiale, devraient stimuler la croissance du marché mondial du tempeh dans les années à venir.

Le rapport sur le marché mondial du tempeh comprend des points de table des matières détaillés :

1. Introduction

2 Segmentation du marché du tempeh

1 tempeh Marché couvert

2 Portée géographique

3 ans considérés pour l’étude

4 Devise et tarification

5 Modèle de validation des données du trépied DBMR

6 Modélisation multivariée

7 Produits Courbe de ligne de vie

8 entretiens principaux avec des leaders d’opinion clés

9 Grille de positionnement sur le marché DBMR

1 Analyse de la part des fournisseurs

11 sources secondaires

12 hypothèses

3 Aperçu du marché

1 Pilotes

…..

3.3 Opportunités

3.1 Initiatives gouvernementales en hausse

3.2 Initiative stratégique des acteurs du marché

….

4 résumés exécutifs

5 aperçus premium

6 Procédure réglementaire

7 Marché mondial du tempeh, par type

8 Marché mondial du tempeh, par type de maladie

9 Global, par déploiement

10 marché mondial du tempeh, par utilisateur final

11 Marché mondial du tempeh, par canal de distribution

12 Marché mondial du tempeh, par géographie

13 Marché mondial du tempeh, paysage de l’entreprise

1 Analyse de la part de l’entreprise : mondiale

2 Analyse de la part de l’entreprise : Amérique du Nord

3 analyse des parts d’entreprise : Europe

Analyse des actions de 4 entreprises : Asie-Pacifique

14 Profil de l’entreprise

1.1 Aperçu de l’entreprise

1.2 Analyse des revenus

1.3 Analyse de la part de la société

1.4 Portefeuille de produits

1.5 Développement récent

A continué…!!!

