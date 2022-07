Télématique des équipements de construction marché va exploser | Sharemac, LoJack,TelliQ

télématique mondiale des équipements de construction Market by AMA Research évalue la taille, la tendance et les prévisions du marché jusqu’en 2027. La télématique des équipements de construction l’étude de marché couvre des données de recherche importantes et des preuves pour être un document de ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés pour avoir une étude prête à l’accès et auto-analysée pour aider à comprendre les tendances du marché, les moteurs de croissance, les opportunités et les défis à venir et sur les concurrents.

Les acteurs clés de ce rapport incluent :

ORBCOMM (États-Unis),Sharemac (Allemagne),Rosenberger Telematics (Allemagne),Trimble (États-Unis),Teletrac Navman (États-Unis),LoJack Corporation (États-Unis),DPL Telematics (États-Unis),TelliQ AB (Suède), Verizon (États-Unis), Geotab (Canada), Omnitracs (États-Unis), Topcon Positioning Systems, Inc. (États-Unis), Bosch Rexroth AG (Allemagne), Bridgestone (Japon)

Définition:

La télématique des équipements de construction est largement utilisée pour le suivi et la surveillance des véhicules et des actifs utilisés dans l’industrie de la construction et de l’exploitation minière. Les temps d’arrêt imprévus ou les pannes d’équipement sont une préoccupation majeure pour les entreprises de construction. De plus en plus d’entreprises installent des systèmes télématiques sur les équipements utilisés, en particulier dans les flottes mixtes telles que les bulldozers, les excavatrices, les rétrocaveuses, etc. pour surveiller et obtenir l’état des équipements créeront des opportunités importantes pour le marché. De plus, les fournisseurs de solutions intègrent des technologies avancées telles que l’IA et le ML dans la télématique de construction et lancent des applications mobiles. Les systèmes télématiques sont principalement installés sur des flottes plus petites ou des outils pour garder une trace, car ils sont sujets au vol, accéléreront le marché.

Tendances du marché :

Évolution de la technologie de réseau 5G et tendance émergente de la technologie GPS parmi les utilisateurs finaux du système télématique

Accent accru sur la mise en œuvre d’avancées technologiques telles que l’intelligence artificielle pour les flottes de construction sur route

Facteurs de marché:

Popularité croissante de la télématique des équipements lourds dans l’industrie de la construction pour surveiller et améliorer les opérations

Croissance robuste de l’industrie de la construction dans le monde en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation croissantes

Opportunités de marché :

Forte croissance de la télématique pour équipement lourd dans les pays d’Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis

segments du marché mondial de la télématique des équipements de construction et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous:

par type (télématique d’équipement non motorisé, télématique d’équipement motorisé, télématique d’équipement lourd), application (suivi/surveillance de l’emplacement, performances du conducteur/opérateur, marche au ralenti, allocation d’actifs, suivi de la consommation de carburant, autres), utilisateurs finaux (construction, industrie minière), technologie (GPS, AVL, MRM, Wi-Fi, RFID)

Télématique mondiale des équipements de construction Le rapport de marché met en évidence des informations sur les tendances actuelles et futures de l’industrie, les modèles de croissance, et propose des stratégies commerciales pour aider les parties prenantes à prendre des décisions judicieuses qui peuvent aider à assurer la trajectoire des bénéfices au cours des années de prévision.

Sur le plan géographique, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus, de la part de marché et du taux de croissance des régions suivantes :

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.)

(Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.) Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

(États-Unis, Mexique et Canada) Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Argentine, Equateur, Pérou, Colombie, etc.)

(Brésil, Venezuela, Argentine, Equateur, Pérou, Colombie, etc.) Europe (Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

(Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.) Asie-Pacifique (Taïwan, Hong Kong, Singapour, Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie).

Objectifs du rapport

-Analyser et prévoir avec soin la taille du marché de la télématique des équipements de construction en valeur et en volume.

en valeur et en volume. -Estimer les parts de marché des principaux segments du marché télématique des équipements de construction .

. – Présenter le développement du marché de la télématique des équipements de construction dans différentes parties du monde.

dans différentes parties du monde. -Analyser et étudier les micro-marchés en termes de leurs contributions à la télématique des équipements de construction marché, leurs perspectives et les tendances de croissance individuelles.

marché, leurs perspectives et les tendances de croissance individuelles. -Offrir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance de la télématique des équipements de construction marché.

marché. -Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant dans la télématique des équipements de construction marché, qui comprend la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

Points couverts dans la table des matières du marché mondial de la télématique des équipements de construction :

Chapitre 01 – Télématique des équipements de construction Résumé

Chapitre 02 – Aperçu du marché

Chapitre 03 – Facteurs clés de succès

Chapitre 04 – Analyse de crise de Covid-19 sur la télématique mondiale des équipements de construction Marché

Chapitre 05 – Télématique mondiale des équipements de construction Marché – Analyse des prix

Chapitre 06 – Télématique mondiale des équipements de construction Contexte du marché

Chapitre 07 – Télématique mondiale des équipements de construction Segmentation du marché

Chapitre 08 – Analyse des pays clés et émergents dans la télématique mondiale des équipements de construction Marché

Chapitre 09 – Télématique mondiale des équipements de construction Analyse de la structure du marché

Chapitre 10 – Télématique mondiale des équipements de construction Analyse concurrentielle du marché

Chapitre 11 – Hypothèses et acronymes

Chapitre 12 – Méthodologie d’étude de marché sur la télématique des équipements de construction

Réponses aux questions clés

télématique des équipements de construction est-il réalisable pour un investissement à long terme?

est-il réalisable pour un investissement à long terme? Quels sont les facteurs qui influencent la demande de télématique pour les équipements de construction dans un avenir proche ?

dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial de la télématique des équipements de construction ?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

