télématique automobile, tendances récentes, aperçu des activités, application, types, croissance future et prévisions 2020-2027

Le Global Le marché de la télématique automobile devrait atteindre 415,93 milliards USD d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research. Les règles strictes établies par le gouvernement en association avec l’identification des biens, associées à l’utilisation accrue de la technologie basée sur le cloud, sont susceptibles de stimuler l’expansion du marché mondial de la télématique automobile.

D’autre part, la menace du piratage des connaissances, le prix d’installation élevé et donc la pénurie de propriété nette incessante et transparente sur le marché dans une certaine mesure. Avec le bon transport, les performances accrues des véhicules autonomes, la sécurité accrue des conducteurs et des véhicules, l’amélioration des sélections d’entreprises pour les flottes devrait former un éventail d’opportunités au sein des industries.

L’augmentation de l’adoption des services Web et la commodité des technologies de communication avancées offrent de vastes opportunités de croissance pour les entreprises de gestion de flotte. Les principales technologies utilisées sur le marché comprennent le système de suivi GPS, la télématique et la communication M2M, entre autres.

Les principaux participants sont Trimble Inc., Omnitracs, Verizon, IDSystems Inc., Masternaut Limited, Airbiquity Inc., TomTom Telematics BV, Harman International Industries, Inc., MiX Telematics, Teletrac Navman et Cartrack.

Dans les appareils télématiques et M2M, avec un réseau de communication robuste, les activités de gestion de flotte sont souvent gérées simplement et disposent d’un mécanisme d’accès et de réponse rapide. De plus, de nombreuses solutions proposées sur le marché de la télématique automobile collectent, gèrent, explorent, interprètent et analysent les informations de conduite d’un conducteur sélectionné. Ces bonnes solutions de gestion de flotte génèrent un énorme volume de connaissances et aident à établir de nouvelles avenues commerciales dans la conduite autonome.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la télématique automobile en fonction du type de véhicule, des applications, des solutions de connectivité et de la région :

Perspectives sur les types de véhicules (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2017-2027)

véhicules

roues

à deux

applications

Perspectives

2017-2027

pour

dollars

(

chiffres d’

) Perspectives des solutions (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

intégrés

Smartphones

Perspectives des

applications connectées (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Système d’aide au stationnement Système

d’avertissement de sortie de voie Système

de régulateur de vitesse adaptatif Système

de freinage d’urgence autonome

Détection

Autres

Perspectives régionales ( Chiffre d’affaires : milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Benelux

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Aperçu du rapport sur le marché des mots clés :

Introduction, portée du produit, aperçu du marché et opportunités

Analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage détaillé des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies commerciales et la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse du marché par pays avec les types, les applications et la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Les chercheurs font des prédictions pour le scénario de marché dans l’ère post-COVID. Le rapport évalue en outre la situation actuelle du marché et estime ses résultats futurs, en gardant à l’esprit l’impact de la pandémie sur le paysage économique mondial.

Principaux faits saillants du rapport Les

véhicules de chaque flotte sont devenus dépendants de la technologie, dont l’association devrait stimuler le marché de la télématique automobile. De plus, une économie de carburant élevée et une faible émission de carbone sont la principale préoccupation des propriétaires de véhicules. Ainsi, les fournisseurs de services télématiques facilitent l’amélioration du coût de possession d’un véhicule.

Les services de gestion de flotte occupent une part importante de la part de marché en ce qui concerne les domaines d’applications. L’adoption de services et de technologies télématiques et de technologies avancées dans les véhicules pour renforcer la sécurité devrait propulser le marché de la télématique automobile.

Les options de suivi de véhicule et eCall offertes par les services télématiques sont extrêmement répandues parmi les propriétaires de véhicules. La population répandue dans les régions d’Asie-Pacifique rend difficile la récupération des véhicules volés dans la région. Cependant, le remorquage des véhicules devrait faciliter considérablement les tâches des autorités gouvernementales.

