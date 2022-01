Technologies tendances du marché des appareils de beauté 2022-2029, développements remarquables et acteurs clés comme P&G, Nu Skin, CANDELA, Conair, Panasonic

Aperçu du marché mondial des appareils de beauté :

Le marché mondial des appareils de beauté est en croissance avec un TCAC de 13,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 40 831,09 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la beauté est l’une des caractéristiques essentielles des femmes comme des hommes. Les appareils de beauté sont utilisés dans divers types de problèmes associés à l’apparence de la beauté, notamment les cheveux, le visage, la peau, la bouche et les yeux. Divers types d’appareils de beauté tels que les appareils de soins capillaires, les appareils faciaux, les appareils de soins de la peau, les appareils de soins bucco-dentaires et les appareils de soins oculaires sont commercialisés sur le marché et sont utilisés pour améliorer l’apparence de la beauté. Les appareils de thérapie par la lumière/LED et le photo-rajeunissement sont une forme de système de beauté utilisant l’énergie lumineuse LED à bande étroite et non thermique pour activer les processus cellulaires naturels dans le corps afin de favoriser le rajeunissement et la réparation de la peau.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des appareils de beauté sont la demande croissante de produits et d’appareils anti-âge, la prévalence croissante des problèmes liés à la peau, les progrès et le développement technologiques croissants.

Segmentation globale du marché Appareils de beauté :

Sur la base du type, le marché des appareils de beauté est segmenté en appareils de soins capillaires, appareils faciaux, appareils de soins de la peau, appareils de soins bucco-dentaires et appareils de soins oculaires.

Sur la base de l’application, le marché des appareils de beauté est segmenté en cheveux, visage, peau, bouche et yeux.

Sur la base de la portabilité, le marché des appareils de beauté est segmenté en appareil de poche / portable et fixe.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché des appareils de beauté est segmenté en électriques et à piles et manuels.

Basé sur le Fender, le marché des appareils de beauté est segmenté en femmes et hommes.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des appareils de beauté est segmenté en soins commerciaux/professionnels et domestiques/personnalisés/à domicile.

Analyse régionale, En Amérique du Nord, les appareils de soins capillaires dominent aux États-Unis en raison de la préférence croissante pour les appareils de soins capillaires ainsi que de la prévalence croissante de la maladie de la peau. En Europe, les appareils de soins capillaires dominent en Allemagne en raison de l’utilisation croissante d’appareils de beauté pour la simulation des soins capillaires, des soins du visage, des soins de la peau, des soins bucco-dentaires et des soins oculaires dans la région. En Asie-Pacifique, les appareils de soins capillaires dominent en Chine car c’est l’un des principaux pays au monde avec un mode de vie en évolution rapide ainsi qu’une adoption croissante de nouveaux appareils innovants pour la santé et l’hygiène.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Nu Peau CORPORATION CANDELA Soie’n TRIA BEAUTÉ Curallux LLC Thermosalud FORÉO Tech4Beauty Royal Philips SA Conair Corporation Lumenis Point de mire Sciton, Inc. Photos Procter & Gamble Colgate-Palmolive Company LUTRONIC STRATA Sciences de la peau Marques de spectre, Inc Panasonic Corporation et plus……………

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des appareils de beauté

1 Aperçu du marché mondial des appareils de beauté

2 Global Competition Appareils de beauté marché par les fabricants

3 Capacité mondiale des appareils de beauté, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en appareils de beauté (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Appareils de beauté, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des appareils de beauté par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de dispositifs de beauté

8 Analyse des coûts de fabrication des appareils de beauté

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des appareils de beauté (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

