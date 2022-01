Technologies récentes du marché audio 3D avec 15,1% de CAGR d’ici 2028 – Auro Technologies, BARCO, Dear Reality, Dolby Laboratories,

Le son audio 3D est un système acoustique utilisé pour fournir un son dans un espace tridimensionnel aux utilisateurs. L’effet audio 3D est une combinaison de différents effets sonores produits par des réseaux de haut-parleurs 3D, des haut-parleurs stéréo, des haut-parleurs surround et des écouteurs. L’audio 3D est largement influencé par plusieurs facteurs économiques et non économiques qui prévalent à travers le monde. Ces systèmes sont installés dans un large éventail d’applications, y compris les appareils mobiles, les consoles de jeu, les systèmes de cinéma maison, les systèmes audio basés sur AR/VR, etc.

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse approfondie et cohérente des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché ainsi que l’impact du ralentissement économique dû au COVID.

Paysage concurrentiel : marché de l’audio 3D : Auro Technologies ; BARCO, chère réalité ; Dolby Laboratories, Inc. ; FRAUNHOFER ; MIMI HEARING TECHNOLOGIES GMBH ; SENNHEISER ELECTRONIC GMBH ET CO. KG ; PARTICULES SONORE S.A. ; ONDES AUDIO, LTD ; et XPERI HOLDING CORPORATION.

La demande croissante de technologie audio 3D dans diverses applications dans des secteurs tels que le cinéma, les jeux et les concerts VR, en raison des progrès continus de la technologie audio, est un facteur majeur de croissance du marché mondial de l’audio 3D. En outre, l’adoption croissante d’appareils audio tels que les écouteurs, les appareils Bluetooth et les haut-parleurs à des fins personnelles et commerciales alimente la croissance du marché cible.

Le marché de l’audio 3D est segmenté sur la base des composants, des industries d’utilisation finale et de la géographie. Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2020, le segment du matériel représentait la plus grande part de marché. En termes d’industries d’utilisation finale, le marché de l’audio 3D est segmenté en consommateurs, automobile, médias et divertissement, jeux et commercial.

De plus, le rapport élabore différents facteurs internes et externes du marché mondial de l’audio 3D. Des données liées aux organisations telles que les ventes engrangées par les fabricants ont également été mentionnées. Le rapport propose des données relatives aux modèles de prix de l’entreprise ainsi que des marges brutes. Le rapport se concentre en outre sur la dynamique du marché, les moteurs de croissance, les segments de marché en développement et la courbe de croissance du marché basée sur les données de marché passées, présentes et futures.

Les points saillants du rapport :

Estimations de la taille du marché par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2020 à 2028 et prévisions jusqu’en 2028. La structure du marché mondial de l’audio 3D en identifiant ses différents sous-segments Analyse de la valeur, part de marché, marché paysage de la concurrence, analyse SWOT et plans de développement dans les prochaines années. Des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché, y compris le potentiel de croissance, les opportunités, les moteurs, les défis et les risques spécifiques à l’industrie.

