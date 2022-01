Technologies émergentes du marché de l’éclairage des trains, tendances commerciales, analyse de l’industrie, principaux acteurs clés, portée future et prévisions 2027

Le rapport sur le marché de l’éclairage des trains fournit un synopsis systématique de l’étude de marché et de son influence sur l’industrie. Cela aide également à connaître les entreprises avec la segmentation de marché la plus détaillée de l’industrie. Le rapport a été structuré en tenant compte du type de marché, du volume de l’organisation, de l’accessibilité sur site, du type d’organisation des utilisateurs finaux et de la disponibilité au niveau mondial dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen Orient et Afrique. Le rapport d’étude de marché universel sur l’éclairage des trains s’avère très utile à la fois pour les entreprises établies et pour les acteurs des marchés émergents du secteur, car il contient des informations approfondies sur le marché.

Le marché de l’éclairage des trains atteindra une valorisation estimée à 383,14 millions USD d’ici 2027, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 1,65% pour la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport sur le marché de l’éclairage des trains analyse la croissance, qui est actuellement due à la concentration d’infrastructures ferroviaires en plein essor dans les économies développées et émergentes.

Segmentation:

Sur la base du type de matériel roulant, le marché de l’éclairage des trains est segmenté en locomotive diesel, DMU, ​​locomotive électrique, EMU, métro, métro léger, TRAM, monorail, voiture de voyageurs, wagon de fret. Sur la base de la position, le marché de l’éclairage des trains est fragmenté en éclairage intérieur des trains, éclairage extérieur des trains.



Sur la base de l’application, le marché de l’éclairage des trains est divisé en éclairages de cabine, éclairages de porte, systèmes d’éclairage de secours, lampes de lecture, lampes de toilette, phares de train, voyants de train, projecteurs à LED de train, feux principaux de train, feux de gabarit, feux de vestibule, et autres feux de train.



Sur la base de la technologie, le marché de l’éclairage des trains est segmenté en halogène, xénon, HID, fluorescent, LED.

Sur la base des composants, le marché de l’éclairage des trains est classé en alternateur, batterie et redresseur.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’éclairage des trains sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’éclairage des trains sont Toshiba infrastructure systems & solutions corporation, General Electric, Hitachi Ltd, KOITO MANUFACTURING CO., LTD, Grupo Antolin, Dräxlmaier Group, Teknoware Oy, Verdict Media Limited., JB Industries, Kerala Electrical & Allied Engineering Co.Ltd., Green Site Products, GiantFocal, Amtek Group, North Star Lighting, LLC, Bulbtronics, Bigston Manufacturing Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

