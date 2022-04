Technologies émergentes du marché de la sécurité maritime, tendances commerciales, analyse du secteur, principaux acteurs clés, portée future et prévisions 2028

Le travail minutieux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne les résultats d’un tel rapport d’étude de qualité sur le marché de la sécurité maritime . Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie de la sécurité maritime. De nombreux marchés, stratégies de marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation du rapport sur le marché de la sécurité maritime.

Analyse et aperçu du marché

L’essor des activités de commerce et de transport de marchandises par voie maritime a entraîné une augmentation de la demande de sécurité maritime. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la sécurité maritime affichera un TCAC de 7,5 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que la valeur marchande atteindra 39,79 milliards de dollars d’ici 2028.

La sécurité maritime est un terme général et large qui comprend tout, de la sécurité des travailleurs à la construction et à l’entretien des navires. C’est un terme qui définit la prise de mesures de sécurité des navires tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En dehors de cela, dans le cadre de la sécurité maritime, les garde-côtes sont responsables de l’octroi de licences aux marins, de la documentation des navires battant pavillon et bien plus encore. La sécurité maritime est considérée comme une mission de la garde côtière américaine et est importante car elle protège un élément essentiel de l’économie américaine.

Une sensibilisation accrue et la nécessité de maintenir la sécurité maritime ont stimulé la croissance du marché de la sécurité maritime. L’essor rapide du commerce international par voies navigables a également entraîné une augmentation de la demande en matière de sécurité maritime. La demande croissante de mécanismes avancés de sécurité et de sûreté contre le terrorisme a créé des opportunités de croissance lucratives pour le marché de la sécurité maritime. Les règles et réglementations administratives favorables ont encore induit la croissance du marché.

Segmentation:

Le marché de la sécurité maritime est segmenté en fonction des technologies et des systèmes, des services, des catégories et des applications. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base des technologies et des systèmes, le marché de la sécurité maritime est segmenté en dépistage et balayage, contrôle d’accès, détecteurs, système d’information géographique, et surveillance et suivi, surveillance météorologique, SCADA, communication et autres. Le contrôle d’accès est en outre sous-segmenté en biométrie et carte d’identité. Les détecteurs sont sous-segmentés en étiquettes RFID, détection CARNE/HAZMAT et télémètre laser. La surveillance et le suivi sont en outre sous-segmentés en surveillance sous-marine, vidéosurveillance, système d’identification automatique, identification et suivi à longue portée (LRIT), radar et optronique et imagerie thermique. La communication est ensuite subdivisée en satellite et radio. D’autres segmentés sont également sous-segmentés en dispositif acoustique longue portée, navigation électronique, cartes, sécurité réseau,

Sur la base des services, le marché de la sécurité maritime est segmenté en formation, évaluation et enquête des risques, maintenance et assistance, conseil et autres.

Sur la base des catégories, le marché de la sécurité maritime est segmenté en sécurité des ports et des infrastructures critiques, sécurité des navires et surveillance côtière.

Sur la base de l’application, le marché de la sécurité maritime est segmenté en prévention des pertes, gestion de la sécurité, lutte contre la piraterie, enlèvement et conseil en réponse.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché de la sécurité maritime sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la sécurité maritime sont BAE Systems., Honeywell International Inc., Northrop Grumman., Raytheon Anschütz,, Saab, Elbit Systems Ltd., L3Harris Technologies, Inc., KONGSBERG, Leonardo SpA, GRUPO EULEN, ABS Group of Companies, Inc., Consilium Marine & Safety AB, Vane Brothers, Solas Marine Services Group., Siam Global Marine Safety Co., Ltd., L3Harris Technologies, Inc., Thales Group, SONARDYNE, Lockheed Martin Corporation. et TERMA parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Grâce aux statistiques de marché mentionnées dans le rapport d’activité fiable Sécurité maritime, il est devenu possible d’acquérir une perspective globale pour les affaires internationales. Ce rapport contient les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie de la sécurité maritime et des tendances futures. En connaissant les stratégies marketing de ses concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées innovantes et des objectifs de vente saisissants qui leur permettent en fin de compte d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Ainsi, le document de marché Sécurité maritime agit comme un outil essentiel pour augmenter les activités commerciales, effectuer un travail qualitatif et augmenter les bénéfices.

Attraits du rapport sur le marché de la sécurité maritime: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de la sécurité maritime aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux de la sécurité maritime

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau du pays

Le marché de la sécurité maritime est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la sécurité maritime sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de la sécurité maritime

Partie 04 : Dimensionnement du marché de la sécurité maritime

Partie 05 : Segmentation du marché de la sécurité maritime par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

