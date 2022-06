Technologies émergentes du marché de la plate-forme de gestion des avantages avec 2 466,12 millions de dollars, à l’échelle mondiale d’ici 2028

Plusieurs initiatives gouvernementales visant à offrir des opportunités de croissance au marché de la plateforme de gestion des avantages au cours de la période 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévision du marché de la plateforme de gestion des avantages jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par déploiement et application », le marché était évalué à 1 663,06 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 2 466,12 millions de dollars US. d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 10,3 % de 2021 à 2028.

Plusieurs initiatives gouvernementales aux États-Unis et au Canada ont été mises en œuvre pour adopter les plateformes de gestion des avantages sociaux par les employeurs. Certaines de ces initiatives sont la loi COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act), la loi sur les soins abordables (ACA) et la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Les employeurs utilisent ces plateformes pour fournir des avantages à leurs employés, tels que les soins hospitaliers, la couverture des médicaments sur ordonnance, la grossesse et l’accouchement et les prestations de santé. Tous ces avantages renforcent la confiance des employés. Ces initiatives devraient accroître l’exigence de plateformes de gestion des avantages sociaux dans différents secteurs aux États-Unis et au Canada. En outre, l’augmentation du coût des traitements de santé crée d’énormes opportunités pour les acteurs du marché de concevoir des plateformes de gestion des avantages efficaces dans les deux économies.

L’industrie des plateformes de gestion des avantages a été segmentée en fonction du déploiement, de l’application et de la géographie. Sur la base du déploiement, le marché des plates-formes de gestion des avantages est segmenté en déploiement cloud et sur site. En 2020, le segment du déploiement basé sur le cloud représentait une part de marché plus élevée. En termes d’application, le marché est segmenté en PME et grandes entreprises. En 2020, le segment des grandes entreprises représentait une part plus importante du marché. Géographiquement, le marché des plateformes de gestion des avantages est largement segmenté en Amérique du Nord, Europe, APAC (Asie-Pacifique), MEA (Moyen-Orient et Afrique) et SAM (Amérique du Sud). En 2020, l’Amérique du Nord représentait la part de marché la plus élevée.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la plateforme de gestion des avantages

La pandémie de COVID-19 affecte la plupart des entreprises dans le monde. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport des personnes et des marchandises en raison des interdictions de voyager, des fermetures massives et des fermetures d’entreprises. L’imposition du confinement a entraîné une baisse de la production de matières premières, de biens et de services. Les secteurs de la fabrication, de l’automobile, des semi-conducteurs et de l’électronique, du pétrole et du gaz, des mines, de l’aviation et d’autres ont connu une baisse de leurs activités en raison de l’arrêt temporaire des activités. La pandémie de COVID-19 a contraint les entreprises à trouver de nouvelles alternatives pour une reprise rapide et à prêter attention au besoin urgent d’accéder à suffisamment de données en temps de crise.

De plus, les banques sont passées à des équipes de vente et de service à distance et ont lancé une approche numérique auprès des clients pour prendre des dispositions de paiement flexibles pour les prêts et les hypothèques. Les épiceries sont passées à la commande et à la livraison en ligne comme activité principale. Les écoles de nombreux endroits ont adopté l’apprentissage en ligne et les salles de classe numériques. Ces approches ont entraîné l’augmentation de la quantité et de la variété des données d’entreprise, l’augmentation du besoin d’agilité commerciale et d’accessibilité des données, et l’augmentation de la demande d’analyses en continu en temps réel, contribuant à la croissance du marché des plateformes de gestion des avantages.

Segmentation du marché de la plateforme de gestion des avantages :

Par déploiement

Sur site

Basé sur le cloud

Par demande

PME

Grande entreprise

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché mondial de la plate-forme de gestion des avantages sociaux incluent Benefitfocus.Com, Inc; BSwift LLC ; Empyrée; Navigateur des employés ; Faciliter; ADP, Inc ; Paycom ; Paycor, Inc ; Workday, Inc. ; et Businessolver.Com, Inc. Les principaux acteurs du marché ont adopté le lancement de produits et l’expansion commerciale comme stratégies de développement clés pour offrir de meilleurs produits et services aux clients sur le marché des plateformes de gestion des avantages.

