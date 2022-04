Technologies émergentes du marché de la logistique tierce partie au détail, tendances commerciales, analyse du secteur, principaux acteurs clés, portée future et prévisions 2028

Le rapport d’étude premium sur le marché de la logistique tierce partie au détail peut aider à atteindre l’un des objectifs les plus recherchés pour toute industrie qui atteint un retour sur investissement (ROI) maximal. Les informations sur le marché contenues dans ce rapport orienteront vers des informations exploitables, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Le rapport est principalement fourni sous forme de PDF et de feuilles de calcul, tandis que PPT peut également être fourni en fonction de la demande des clients.

Au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, le marché de la logistique tierce partie de détail devrait croître à un taux de 7,20 %. Le rapport d’étude de marché de Databridge sur le marché de la logistique tierce partie fournit une analyse et des informations sur une variété de facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision tout en ayant un impact sur la croissance du marché.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure complète du rapport (y compris la table des matières complète, les tableaux et les diagrammes) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global -retail -Marché de la logistique tierce

Principaux concurrents/acteurs du marché

L’agilité est l’acteur clé couvert dans le rapport sur le marché Retail Third Party Logistics. AmeriCold Logistics, LLC ; BDP International ; Logistique Barris ; CH Robinson Worldwide, Inc. CEVA ; Schenker AG Kruppstraße ; DSV ; Deutsche Post AG ; Expeditors International de Washington, Inc. FedEx ; Flexport Inc. JB Hunt Transport, Inc. ; Kerry Logistics Network Limited. Kühne + Nagel ; Nippon Express Co., Ltd. ; GEODIS ; Ryder System, Inc. Schneider National, Inc. Entre autres acteurs nationaux et internationaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent la compétitivité et fournissent une analyse concurrentielle à chaque concurrent individuellement.

Segmentation : Marché mondial de la logistique tierce partie de détail

Le marché de la logistique tierce de détail est divisé en fonction du type de service, du transport et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments nous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de commercialisation et à déterminer la différence entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Le marché de la logistique de détail de tiers basé sur le type de service est divisé en transport sous contrat dédié (DCC)/transport de marchandises, gestion du transport intérieur (DTM), gestion du transport international (ITM), entreposage et distribution (W et D) et valeur. Je suis. -Ajout du Service Logistique (VAL). Le segment de la gestion des transports domestiques (DTM) détient la plus grande part de marché en raison de l’augmentation de la demande des consommateurs dans divers secteurs tels que la santé et la vente au détail.

Basé sur le transport, le marché de la logistique tierce de détail est divisé en routes, chemins de fer, voies navigables et voies aériennes. Le segment routier détient la plus grande part de marché en raison de l’expansion du modèle de partenariat public-privé avec le boom des infrastructures logistiques.

La logistique de vente au détail de tiers est également classée dans le commerce électronique, l’habillement, l’industrie de l’habillement et les aliments frais en fonction des utilisateurs finaux.

Nouvelles stratégies commerciales, défis et politiques dans TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-retail-third-party-logistics-market

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché comprenant des études qualitatives et quantitatives intégrant les impacts économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national qui intègre les forces de l’offre et de la demande influençant la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande en millions de dollars et en millions d’unités de volume pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel, y compris la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profil complet de l’entreprise couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché

Voir le rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-retail-third-party-logistics-market

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthode d’enquête

Partie 04 : Présentation

Partie 05 : Paysage du marché

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché par produit

Partie 09 : Segmentation du marché par canal de distribution

Partie 10 : Paysage client

Partie 11 : Segmentation du marché des utilisateurs finaux

Partie 12 : Paysage régional

Partie 13 : Cadre décisionnel

Partie 14 : Moteurs et défis

Partie 15 : Tendances du marché

Partie 16 : Paysage concurrentiel

Partie 17 : Profil de l’entreprise

Partie 18 : Appendice

à propos de nous:

Le moyen absolu de prédire ce que l’avenir nous réserve est de comprendre les tendances d’aujourd’hui.

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et innovante avec un niveau de résilience inégalé et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit la bonne solution aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision simple.

Contactez:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com