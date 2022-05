Technologies du marché de l’imagerie par particules magnétiques 2022-2029, développements remarquables et acteurs clés comme GE, Bruker, Magnetic Insight, Perkin Elmer

Aperçu du marché mondial de l’imagerie par particules magnétiques :

En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de l’imagerie par particules magnétiques a été préparé en couvrant de nombreux domaines de travail. Ce rapport sur le marché mondial est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que de la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Afrique de l’Est. Le rapport Imagerie par particules magnétiques à grande échelle couvre des stratégies qui incluent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché.

Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés dans le plus excellent rapport sur le marché de l’imagerie par particules magnétiques. Un certain nombre d’estimations et de calculs ont été exécutés dans ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l’année historique. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Le rapport analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’imagerie par particules magnétiques.

Le marché mondial de l’imagerie par particules magnétiques devrait croître à un TCAC de 14,32 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, l’imagerie par particules magnétiques (MPI) est une technique d’imagerie médicale tomographique de pointe, qui permet de détecter et de tracer des matériaux et des particules magnétiques et fournit une résolution rapide et une technique d’imagerie rapide en balayant directement les nanoparticules d’oxyde de fer superparamagnétiques (SPION) comme traceur d’imagerie.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’imagerie par particules magnétiques sont la prévalence de maladies croissantes liées aux vaisseaux sanguins telles que l’angine de poitrine, l’augmentation de la population gériatrique qui est plus sujette aux traitements et procédures chirurgicaux et l’augmentation des dépenses de santé pour les procédures chirurgicales.

Le marché mondial de l’imagerie par particules magnétiques est segmenté en fonction du type, de la modalité, des applications et de l’utilisateur final. Le marché de l’imagerie par particules magnétiques couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type, le marché de l’imagerie par particules magnétiques est segmenté en traceur, scanner MPI et autres.

Sur la base de la modalité, le marché de l’imagerie par particules magnétiques est segmenté en imagerie par résonance magnétique et tomographie par émission de positrons.

Sur la base des applications, le marché de l’imagerie par particules magnétiques est segmenté en imagerie vasculaire, imagerie de perfusion, imagerie du pool sanguin, neuroimagerie, hyperthermie localisée, imagerie oncologique, suivi cellulaire, imagerie de l’inflammation et imagerie des traumatismes.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’imagerie par particules magnétiques est divisé en hôpitaux et cliniques spécialisées.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie par particules magnétiques en raison de la forte adoption de la technologie des organes imprimés en 3D dans la région. L’APAC devrait afficher un taux de croissance rapide et lucratif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’essor du secteur de la santé et de l’augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques.

Principaux acteurs clés du marché mondial de l’imagerie par particules magnétiques : Bruker, Magnetic Insight, Inc, FUJIFILM Holdings Corporation, Mediso Ltd, MILabs BV, Northridge Tri-Modality Imaging, Inc., GENERAL ELECTRIC, Koninklijke Philips NV, MR Solutions, Mirion Technologies ( Capintec), Inc., BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG, FUJIFILM Healthcare Europe, LI-COR Inc, Angstrom Advanced Inc., Pure Devices GmbH, Miltenyi Biotec, CMR Naviscan, Perkin Elmer, COMSOL INC et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché de l’imagerie par particules magnétiques est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de l’imagerie par particules magnétiques dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant: Nord Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Imagerie par particules magnétiques?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs du marché Imagerie par particules magnétiques?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’imagerie par particules magnétiques

1 Aperçu du marché mondial de l’imagerie par particules magnétiques

2 Global Competition Imagerie par particules magnétiques marché par les fabricants

3 Capacité mondiale d’imagerie par particules magnétiques, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Imagerie par particules magnétiques (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Imagerie par particules magnétiques, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de l’imagerie par particules magnétiques par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux d’imagerie par particules magnétiques

8 Analyse des coûts de fabrication Imagerie par particules magnétiques

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial Imagerie par particules magnétiques (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

