Technologie, tendances et opportunités commerciales croissantes du marché de l’azote liquide d’ici 2028

L’azote liquide est une source compacte et facilement transportable d’azote gazeux sec. Il est produit industriellement par distillation fractionnée d’air liquide. L’azote liquide ne nécessite pas de pressurisation. Sa capacité à maintenir des températures au-delà du point de congélation de l’eau le rend utile dans une large gamme d’applications, en particulier dans l’industrie de la santé. L’azote liquide est inerte, inodore, incolore, ininflammable et non corrosif. Il est principalement utilisé comme réfrigérant à cycle ouvert.

L’un des principaux moteurs associés à la croissance du marché de l’azote liquide est l’industrie de la santé en croissance rapide. Les applications croissantes des appareils électroniques dans le secteur de la santé ont alimenté la demande d’azote liquide dans le secteur de la santé. Un autre facteur contribuant à la croissance de ce marché est l’utilisation accrue d’azote liquide dans l’industrie de la fabrication métallique. Il protège contre la corrosion et empêche la génération de chaleur supplémentaire. La demande de fabrication de métaux augmente en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation robustes des pays en développement.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

1. Air Liquide

2. Air Products and Chemicals, Inc.

3. Cryotech Inc.

4. Golfe Cryo

5. Messer Group GmbH

6. nexAir LLC

7. Praxair Technologie Inc.

8. Gaz industriel du Sud

9. Taiyo Nippon Sanso Corporation

10. Le groupe Linde

Segmentation du marché :

Le marché mondial de l’azote liquide est segmenté par transport et par utilisateur final. Sur la base du transport, le marché de l’azote liquide est segmenté en production sur site, liquide en vrac et emballé. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’azote liquide est segmenté en automobile, produits chimiques et pharmaceutiques, caoutchouc et plastique, aliments et boissons, soins de santé, fabrication de métaux, pétrole et gaz et autres.

