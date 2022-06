Technologie du marché mondial des écrans médicaux, application, analyse des produits et prévisions jusqu’en 2029

Dans le rapport d’étude de marché de première classe sur les écrans médicaux , les tendances de l’industrie sont tracées au niveau macro, ce qui aide les clients et les entreprises à comprendre le marché et les éventuels problèmes futurs. Les données et les informations de ce rapport aident les entreprises à cartographier la stratégie de publicité, de promotion, de marketing et de vente de manière plus rentable et aident également à prendre des décisions judicieuses et efficaces. Les informations collectées sont contrôlées et vérifiées par des experts du marché avant de les présenter à l’utilisateur final. Il ne fait aucun doute que les entreprises s’appuient de manière significative sur les différents segments couverts dans le rapport d’étude de marché. Par conséquent, le rapport sur le marché de l’affichage médical leur présente les meilleures informations pour orienter l’entreprise dans la bonne direction.

Les études de marché, les informations et les analyses réalisées dans le rapport d’étude de premier ordre sur le marché de l’affichage médical maintiennent clairement la place du marché au centre de l’attention, ce qui aide à atteindre l’objectif commercial. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont les deux outils constamment et favorablement utilisés pour structurer ce rapport de marché. Ce rapport de marché aide à rester à jour sur l’ensemble du marché et propose également une vision holistique du marché. Ce rapport d’activité est un merveilleux guide pour des idées concrètes, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. Lorsque chaque entreprise est en compétition pour gagner la course, le document Medical Display Market est l’un des principaux facteurs qui contribueront à réussir.

La technologie d’affichage médical est devenue populaire car elle génère des images plus claires, plus nettes et plus nettes avec moins de bruit. L’écran a tendance à avoir une durée de vie plus longue que les écrans commerciaux. La prévalence de diverses maladies accélère la croissance du marché des écrans médicaux.

Le marché mondial des écrans médicaux était évalué à 2,20 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,36 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Étendue du marché mondial des écrans médicaux et taille du marché

Le marché des écrans médicaux est segmenté en fonction de la résolution, de la taille du panneau, de l’application des couleurs d’affichage, de la technologie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Résolution

Résolution 2MP

Résolution 2.1-4 MP

Résolution de 4,1 à 8 mégapixels

Résolutions supérieures à 8 MP

Les autres

Sur la base de la résolution, le marché des écrans médicaux est segmenté en résolution 2MP, résolution 2,1-4 MP, résolution 4,1-8 MP et résolutions supérieures à 8 MP et autres.

Taille du panneau

Affichage de 0 à 22,9 pouces

Écran de 23,0 à 26,9 pouces

Écran de 27,0 à 41,9 pouces

Au-dessus de 42,0 pouces d’affichage

Les autres

En fonction de la taille du panneau, le marché des écrans médicaux est segmenté en écran de 0 à 22,9 pouces, écran de 23,0 à 26,9 pouces, écran de 27,0 à 41,9 pouces et supérieur à 42,0 pouces, et autres.

Couleur d’affichage

Couleur

Monochrome

Sur la base de la couleur d’affichage, le marché des écrans médicaux est segmenté en couleur et monochrome.

Application

Diagnostique

Chirurgical

Dentisterie

Autre

Sur la base de l’application, le marché des écrans médicaux est segmenté en diagnostic, chirurgie, dentisterie et autres. L’application diagnostique est en outre sous-segmentée en radiologie générale, pathologie numérique, application multimodalité et radiologie générale.

Technologie

Diode électroluminescente (DEL)

Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)

Lumière fluorescente à cathode froide (CCFL)

Affichage à cristaux liquides rétroéclairé

Affichage à diode électroluminescente organique (OLED)

Les autres

Sur la base de la technologie, le marché des écrans médicaux est segmenté en diodes électroluminescentes (LED), écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD), lumière fluorescente à cathode froide (CCFL), écran à cristaux liquides rétroéclairé, affichage à diodes électroluminescentes organiques (OLED), et d’autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de diagnostic

Soins de santé communautaires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des écrans médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et soins de santé communautaires.

Canal de distribution

Détail

Appels d’offres directs

Sur la base du canal de distribution, le marché des écrans médicaux est segmenté en appels d’offres de détail et directs.

Analyse / aperçus régionaux du marché des écrans médicaux

Le marché des écrans médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, résolution, taille de panneau, application de couleur d’affichage, technologie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des écrans médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des écrans médicaux en raison de la forte adoption de technologies de pointe dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre d’établissements de santé privés et publics dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Affichage médical

Le paysage concurrentiel du marché des écrans médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des écrans médicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des écrans médicaux sont Barco (Belgique), Sony Electronics

Inc (Japon), LG Display Co., Ltd (Corée du Sud), EIZO Corporation (Japon), Novanta Inc. (États-Unis), Advantech Co., Ltd (Taiwan), Quest International Inc. (États-Unis), Steris plc (États-Unis ), Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne), BenQ Medical Technology (Taïwan), Accuray Incorporated (États-Unis), Alpinion Medical Systems Co., Ltd (Corée du Sud), Nanjing Jusha Commercial &Trading Co,Ltd (Chine), COJE CO., LTD. (États-Unis), Axiomtek Co Ltd (Taïwan), Dell (États-Unis), HP Development Company, LP (États-Unis), Analogic Corporation (États-Unis), ASAHI ROENTGEN. CO., LTD. (Japon), Mediso Ltd (Hongrie), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (Chine) et Mobisante (États-Unis), entre autres.

