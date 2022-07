Technologie du marché des vérins hydrauliques, portée du produit, demande, scénario commercial, tendances, part, applications, types et prévisions 2030

La taille du marché mondial des vérins hydrauliques était de 14,30 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 4 % au cours de la période de prévision. L’application croissante de vérins hydrauliques dans les équipements lourds utilisés pendant les activités de construction et l’urbanisation croissante dans les pays émergents, tels que l’Inde, la Chine et d’autres, sont des facteurs majeurs de croissance des revenus du marché. De plus, l’industrie du transport maritime est un grand consommateur de vérins hydrauliques en raison de ses avantages associés au levage de charges lourdes, qui est un autre facteur de croissance des revenus du marché.

Les activités de construction en cours dans divers pays deviennent progressivement plus complexes en raison des aspects techniques qui y sont associés. Bien qu’il y ait eu une baisse significative des activités de construction pendant la pandémie de COVID-19, le marché a retrouvé son élan avec la levée des restrictions commerciales et de verrouillage. De plus, le soutien croissant des gouvernements de divers pays a incité cette industrie à adopter rapidement des équipements de construction avancés et à développer des projets d’infrastructure durables.

Dans l’industrie de la construction, les vérins hydrauliques sont facilement intégrés dans des machines telles que les excavatrices, les trancheuses, les planificateurs de construction de routes et autres. De plus, la préférence croissante est principalement due à leur excellente résistance à la corrosion, aux températures extrêmes et aux changements climatiques. Dans les applications d’expédition, les vérins hydrauliques facilitent le levage de compartiments pesant environ 30 à 42 tonnes.

Cependant, les risques associés aux fuites internes constituent un facteur majeur limitant la croissance des revenus du marché. Les vérins hydrauliques fonctionnent principalement avec de l’huile, par conséquent, les fuites dans les composants internes provoquent une contamination de l’environnement. De plus, les professionnels de l’industrie recherchent des alternatives plus propres et plus sûres, telles que les vérins pneumatiques et autres, car cela leur permet de respecter les normes environnementales mises en place par les gouvernements de divers pays.

Emergen Research a publié un nouveau rapport de recherche intitulé « Prévisions du marché mondial des vérins hydrauliques jusqu'en 2030 ». Le rapport met en lumière les tendances actuelles et à venir du marché. Le rapport offre des informations précises sur les prix, la capacité, la valeur, les revenus bruts et les bénéfices du marché. L'objectif principal du rapport est d'offrir des détails détaillés sur la taille du marché, la croissance des revenus et la dynamique globale du marché aux lecteurs, aux parties prenantes et aux entreprises afin de renforcer leur part sur le marché mondial des vérins hydrauliques. Il fournit également des informations détaillées sur les facteurs clés, les contraintes, les limites, les défis ainsi que diverses segmentations du marché telles que le type de produit, l'application et la bifurcation régionale.

Objectif du rapport:

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial des vérins hydrauliques avec des détails sur chaque acteur du marché, notamment le profil de l’entreprise, la situation financière, la position mondiale, la contribution aux revenus, la production et la capacité de fabrication, les plans d’expansion des activités et les lancements de nouveaux produits. Les principaux acteurs élaborent des stratégies pour divers plans tels que l’acquisition de fusions et acquisitions, les partenariats, les coentreprises, les accords de licence et les collaborations. Enerpac Tool Group, Bosch Rexroth AG, Caterpillar, Eaton, KYB Corporation, Parker Hannifin Corp, SMC Corporation, Hengli hydraulique, Hydac International GmbH, Standex International Corporation, Texas Hydraulics et Weber-Hydraulic GmbH et d’autres sont quelques-unes des meilleures entreprises profilées dans le rapport.

L’analyse régionale du marché Cylindre hydraulique comprend une analyse du ratio de production et de consommation, de la dynamique de l’offre et de la demande, des tendances régionales et des moteurs de croissance, des perspectives de croissance, de la présence de fabricants et de fournisseurs clés, ainsi que de la taille et de la part du marché dans des régions clés telles que l’Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport offre en outre des informations clés sur l’analyse par pays et les principaux facteurs de croissance des revenus de chaque marché régional.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord

Canada

Unis

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

Uni

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Chine

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Afrique du Sud

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Emergen Research a segmenté le marché mondial des vérins hydrauliques en fonction de la fonction, des spécifications, de l’industrie et de la région :

Function Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030 )

Vérins hydrauliques à double effet Cylindres hydrauliques

à simple effet Perspectives de

affaires, milliards USD ; 2019-2030)

soudés Vérins

Vérins

télescopiques Cylindres

hydrauliques de type

broyeur

Vérins

à

d’Gaz

Autres

Résumé des points clés du rapport :

Le rapport offre un aperçu complet de la taille, de la part et du taux de croissance du marché sur la durée de prévision.

Il fournit des détails sur le scénario actuel, les données historiques, donnant une prévision précise du marché pour les années à venir.

L’étude classe le marché en fonction des types de produits, des applications, des utilisateurs finaux, de la valeur et du volume du marché, des secteurs d’activité et de 5 grandes régions.

Il propose également une analyse du marché régional et des prévisions pour les principales zones géographiques du secteur, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La chaîne d’approvisionnement de l’industrie, la stratégie d’approvisionnement, les matières premières en amont et l’analyse de la demande en aval ont également été entreprises dans le rapport de recherche.

L’étude offre une compréhension complète de la dynamique de la demande et de l’offre, y compris les taux de production et de consommation, et la cartographie du marché global.

Le rapport utilise différents outils d’analyse, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse des prix, pour fournir des informations précises sur le marché.

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

