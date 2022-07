Technologie du marché des systèmes de propulsion spatiale, portée du produit, demande, scénario commercial, tendances, part, applications, types et prévisions 2028

La du marché mondial des systèmes de propulsion spatiale devrait atteindre 19,97 milliards en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 14,6 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché peut être attribuée à l’importance croissante accordée à la diminution des coûts associés aux missions spatiales. Le système de propulsion spatiale, en particulier la propulsion non chimique, permet de réduire la masse des satellites et autres engins spatiaux, ce qui réduit le coût de lancement d’une mission spécifique ou le lancement d’engins spatiaux plus avancés et efficaces pour une masse particulière. Airbus Defence and Space utilise des systèmes de propulsion spatiale électrique à des fins de maintien en station orbitale depuis plus d’une décennie et se concentre sur la construction de grands satellites, en déployant uniquement des systèmes de propulsion spatiale électrique pour le relèvement initial de l’orbite. Les systèmes de propulsion spatiale fournissent des solutions fiables pour maintenir le coût total du système à un faible niveau et réduire la durée de montée en orbite.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/837

L’augmentation des investissements dans l’exploration spatiale et le nombre croissant de missions d’exploration spatiale stimulent la croissance du marché de la propulsion spatiale. Par exemple, en 2019, l’institution de la branche distincte des services armés de l’US Air Force, la Space Force, a annoncé que l’économie spatiale mondiale générera entre 1 000 et 1 500 milliards USD d’ici

.

2040large segmentation du marché du système de propulsion spatiale qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Principaux acteurs impliqués sur le marché, tels que

Space Exploration Technologies Corporation,

Safran SA,

Lockheed Martin Corporation,

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.,

Thales Alenia Space,

Moog Inc.,

IHI Corporation,

OHB SE,

Northrop Grumman Corporation et

Sierra Nevada Corporation.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/837

Points saillants du rapport

En octobre 2021, la NASA a annoncé la signature de contrats avec MagniX USA Inc. de Redmond et GE Aviation (GE) de Cincinnati pour le soutien du groupe motopropulseur électrique Démonstration en vol (EPFD). Il fera mûrir les technologies de propulsion d’avions électrifiés (EAP) à un rythme rapide grâce à des démonstrations au sol et en vol. La NASA vise à introduire les technologies EAP dans les flottes d’aviation américaines d’ici 2035.

Par type d’engin spatial, le segment des rovers devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision. Les rovers peuvent examiner plus de terrain, approfondir leurs connaissances sur les performances du contrôle à distance des véhicules robotisés et sont capables de se placer automatiquement dans des zones où il y a du soleil. Pour les missions associées à la recherche de l’activité passée de l’eau sur Mars grâce à l’examen des minéraux et des roches, les rovers sont particulièrement équipés d’instruments/outils pour examiner une collection diversifiée de sols et de roches qui peuvent avoir des indices sur l’activité passée de l’eau de la planète.

La technologie de propulsion nucléaire offre une efficacité propulsive double et une poussée élevée par rapport aux propulseurs chimiques. Ce système fonctionne en transférant la chaleur du réacteur à un propulseur liquide et le transforme en gaz. Le gaz se dilate ensuite à travers une buse pour fournir une poussée pour propulser le vaisseau spatial. Contrairement aux ergols chimiques, un système de propulsion nucléaire peut déployer des ergols très efficacement, mais la poussée est faible.

Segmentation du marché des systèmes de propulsion spatiale par régions:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine ( Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/space-propulsion-system-market

Principaux avantages du rapport :

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter

In- Analyse approfondie sur 8 ans du marché mondial des systèmes de propulsion spatiale

Compréhension critique des segments de marché clés

Analyse complète des moteurs, des contraintes, des tendances et des opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Emergen Research, du type de propulsion, de la trajectoire orbitale, de l’utilisation finale et de la région :

engin

spatial

spatiale

systèmes

propulsion

Buses

Unités de traitement de puissance

Autres

Type d’engin spatial Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Satellites

Capsules

Rovers

Ides engins spatiaux et sondes interplanétaires

(

revenus, milliards USD ; 2018–2028)

Propulsion chimique Propulsion

non chimique Propulsion

solaire Propulsion

électrique Propulsion

filaire Propulsion

laser Propulsion

nucléaire

Voie orbitale Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

LEO

MEO

GEO

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018–2028 )

Gouvernement & Défense

Commercial

Demande de personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/837

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

Jetez un œil à nos autres rapports:

Marché des systèmes de visualisation et de navigation de nouvelle génération @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/next-generation-visualization-and-navigation-systems-market

Marché des systèmes d’alerte et d’avertissement météorologiques @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/weather-alert-and-warning-systems-market

Marché du biochar @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/biochar-market

Marché du suivi de la condition physique @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/fitness-tracker-market

Marché de la luminothérapie @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/light-therapy-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-space-propulsion-system-market