Technologie du marché des systèmes de micro-irrigation, demande, croissance future, applications, types, analyse, perspectives et prévisions 2030

La du marché mondial des systèmes de micro-irrigation était de 9,70 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 9,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les progrès technologiques dans les systèmes de micro-irrigation et le lancement de systèmes avancés qui aident à économiser l’eau sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2030.

Les agriculteurs sont de plus en plus conscients des avantages de l’irrigation par micro-aspersion et s’éloignent des inondations. irrigation vers des systèmes de micro-aspersion. De plus, les agriculteurs se tournent vers la micro-irrigation car les technologies d’irrigation traditionnelles présentent divers inconvénients, notamment le gaspillage d’eau, les difficultés d’irrigation des terrains montagneux et la distribution inégale de l’eau, entre autres. De plus, la micro-irrigation peut également augmenter les rendements tout en réduisant les coûts associés à l’eau, aux engrais et à la main-d’œuvre.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1115

En outre, les fabricants lancent des produits innovants, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché. Le 31 août 2019, par exemple, Rivulis Irrigation India, qui fait partie de la société mondiale de micro-irrigation Rivulis Israel, a lancé Manna, qui est une solution logicielle par satellite pour l’irrigation dans le pays.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché, tels que Jain Irrigation Systems Ltd., Netafim, The Toro Company, Nelson Irrigation, TL Irrigation, Microjet, JSS Irrigation, Valmont Industries, Inc., Rivulis, Reinke Manufacturing Co., Inc. ., Hunter Industries et Irritec SpA ainsi que de nouveaux entrants sur le marché. L’analyse concurrentielle comprend également une analyse régionale des principales régions géographiques. Le rapport couvre des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Demander une remise sur le rapport @ agriculture

.

en plein champ permet la culture sur de grandes surfaces et est également rentableDe plus, la production de cultures en plein champ permet de faire pousser des cultures naturellement là où les racines sont bien adaptées, dans les conditions climatiques appropriées et pendant les saisons appropriées.

Le segment des systèmes d’irrigation goutte à goutte devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide au cours de la période de prévision. Ce système est généralement utilisé dans les régions arides et semi-arides à pénurie d’eau car il a un meilleur taux d’économie d’eau et d’engrais. Il permet l’application d’eau directement sur les racines des plantes, ce qui réduit l’arrosage excessif, le ruissellement et l’évaporation. Cela a augmenté la demande de systèmes d’irrigation goutte à goutte et a stimulé la croissance des revenus de ce segment.

Le marché nord-américain représentait la plus grande part des revenus en 2021. Cela peut être attribué à l’augmentation du financement gouvernemental pour la conduite d’activités de R&D sur les technologies d’irrigation goutte à goutte, ce qui devrait également contribuer à la croissance des revenus du marché. Par exemple, la société israélienne Netafim a exporté la technologie du goutte-à-goutte vers plusieurs petites entreprises dans les régions pauvres en eau du Paraguay.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/micro-irrigation-systems-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes de micro-irrigation en fonction du mécanisme, du composant, de la technologie de culture, du type de culture, de l’application et de la région :

Mechanism Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Système d’irrigation par aspersion Système d’

irrigation goutte

Autres

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Composants d’irrigation

Tubes

Régulateurs de pression

Buses

Autres

composants d’irrigation goutte à goutte

Goutteurs

Régulateurs de pression

Vannes et filtres

Tubes

Autres

Technologie de culture Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Cultures protégées

champ

Type de culture Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Cultures de plantation

Légumes

Vergers et vignobles

Grandes cultures

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Agriculture

Industriel

Autres

Acheter maintenant @ https://www.emergenresearch.com/select-license/1115

Résumé des points clés du rapport :

Le rapport offre un aperçu complet de la taille, de la part et du taux de croissance du marché sur la durée de prévision.

Il fournit des détails sur le scénario actuel, les données historiques, donnant une prévision précise du marché pour les années à venir.

L’étude classe le marché en fonction des types de produits, des applications, des utilisateurs finaux, de la valeur et du volume du marché, des secteurs d’activité et de 5 grandes régions.

Il propose également une analyse du marché régional et des prévisions pour les principales zones géographiques du secteur, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La chaîne d’approvisionnement de l’industrie, la stratégie d’approvisionnement, les matières premières en amont et l’analyse de la demande en aval ont également été entreprises dans le rapport de recherche.

L’étude offre une compréhension complète de la dynamique de la demande et de l’offre, y compris les taux de production et de consommation, et la cartographie du marché global.

Le rapport utilise différents outils d’analyse, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse des prix, pour fournir des informations précises sur le marché.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1115

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports:

marché des immunocytokines @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/immunocytokines-market

marché de la pasteurisation non thermique @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/non-thermal-pasteurization-market

marché des élastomères polyuréthane haute performance @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/high-performance-polyurethane-elastomers-market

marché des munitions de gros calibre @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/large-caliber-ammunition-market

marché du méthanol vert @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/green-methanol-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-micro-irrigation-system-market