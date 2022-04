Technologie du marché de l’éclairage adaptatif automobile, portée du produit, demande, scénario commercial, tendances, part, applications, types et prévisions 2020-2028

Le Global Le marché de l’éclairage adaptatif automobile devrait atteindre 3,91 milliards USD en 2027. Le développement continu des applications d’éclairage automobile, l’utilisation croissante des véhicules de tourisme de luxe, la demande croissante d’automatisation dans les automobiles, la demande de concept-cars des consommateurs à revenu élevé et la croissance importante de les voitures électriques stimulent la demande du marché de l’éclairage adaptatif automobile.

Les progrès technologiques associés aux éclairages automobiles, associés à la demande croissante de voitures haut de gamme, sont susceptibles de stimuler la demande.

L’objectif du rapport de recherche mondial sur les Marché de l’éclairage adaptatif automobile est de fournir des informations substantielles sur les segments clés et le paysage concurrentiel du rapport sur le marché de l’éclairage adaptatif automobile. Le rapport comprend une analyse du marché Éclairage adaptatif automobile, de la bifurcation régionale, des facteurs concurrents et d’autres segments cruciaux. Le rapport vise à fournir une analyse déterminante de la concurrence sur le marché pour aider l’utilisateur à prendre des décisions commerciales cruciales.

Les innovations technologiques associées à l’industrie de l’éclairage automobile devraient stimuler la demande du marché. Par exemple, une technologie connue sous le nom de «matrice laser» améliore la sécurité de la conduite avec des feux de route. La technologie combine des lumières laser, un traitement numérique de la lumière et des micro-miroirs dans une architecture d’éclairage qui comporte à la fois des zones claires et sombres. Le système masque automatiquement les zones devant le véhicule, telles que les voitures venant en sens inverse, pour éviter d’aveugler les conducteurs et les piétons ; et intensifie la lumière dans les panneaux de signalisation ou les situations dangereuses.

Méthodologie de recherche

Le rapport sur le marché de l’éclairage adaptatif automobile est créé à l’aide de recherches primaires et secondaires. La recherche primaire implique la collecte d’informations de première main auprès des acteurs de l’industrie par notre équipe. La recherche secondaire implique la collecte d’informations provenant de diverses sources rémunérées et non rémunérées, soutenues par des experts et des analystes de l’industrie.

Principaux faits saillants du rapport :

Les phares halogènes devraient croître de manière significative au cours de la période de prévision. Le phare halogène augmente l’efficacité lumineuse effective d’un filament de tungstène lorsqu’il fonctionne à une température de filament plus élevée, ce qui se traduit par plus de lumens par watt d’entrée. De plus, une lampe tungstène-halogène a une durée de vie de luminosité beaucoup plus longue que des filaments similaires fonctionnant sans cycle de régénération halogène.

La demande de véhicules utilitaires spéciaux (SUV) a augmenté ces derniers temps en raison de l’augmentation des activités de loisirs et de tourisme dans le monde. Les petites voitures se développent également à un rythme rapide car elles trouvent moins de trafic sur la route par rapport aux gros véhicules de tourisme.

La demande croissante de voitures haut de gamme devrait créer des opportunités de croissance pour la croissance du marché. La demande de voitures ultra-luxe a connu une augmentation significative.

Magneti Marelli SpA, Varroc Engineering Limited, HELLA Group, SL Corporation, Stanley Electric Co., Ltd, Koito Manufacturing Co., Ltd., Valeo, Zizala Lichtsysteme GmbH et OSRAM Light AG, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’éclairage adaptatif automobile comme suit :

Perspectives du produit (Revenu : milliards USD ; Volume : Mille unités ; 2017-2027)

Phare halogène Phare au

xénon Phare

LED

Autres

perspectives d’application (Revenu : milliards USD ; Volume : Mille unités ; 2017-2027)

Éclairage extérieur

Phares

Feux

(DRL) Feux

CHMSL

Feux

)

Éclairage intérieur

bord

Boîte à gants

lecture

Plafonniers

Type de véhicule Perspectives (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017 -2027)

Véhicules de tourisme Véhicules

utilitaires légers

Camions et autobus

Deux-roues

Autres

Segmentation géographique :

Le dernier rapport de recherche comporte une analyse approfondie des opportunités de croissance actuelles pour diverses régions du marché Éclairage adaptatif automobile, évaluant leur part de revenus sur les prévisions chronologie. En outre, le rapport analyse le taux de croissance d’une année sur l’autre de ces régions sur la durée de prévision. Les principales régions de marché présentées dans le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport examine le marché en termes d’importance, de part de marché, de taille du marché, de croissance des revenus, de demande et approvisionnement, modèles, paysage concurrentiel, analyse de la chaîne industrielle et autres facteurs importants.

Questions abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé du marché tout au long de la période de prévision ?

Quelle industrie d’utilisation finale devrait connaître la plus forte demande pour le marché de l’éclairage adaptatif automobile dans un avenir proche?

Quel est le cadre réglementaire régissant l’application du marché Éclairage adaptatif automobile dans l’industrie?

Quels processus de fabrication sont utilisés pour la production de Éclairage adaptatif automobile?

