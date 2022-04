Technologie du marché de la production d’énergie distribuée, portée du produit, demande, scénario commercial, tendances, part, applications, types et prévisions 2020-2027         

Le Global énergie distribuée , publié par Emergen Research, comprend une analyse exhaustive des principaux segments du marché mondial de la production d’énergie distribuée et estime la croissance globale du marché sur la période de prévision 2020-2027. Le dernier rapport de recherche peut être considéré comme une source précieuse de données et d’informations viables concernant cette verticale commerciale particulière. Il fournit un aperçu complet de l’industrie de la production d’énergie distribuée, en tenant compte de l’analyse de la croissance future, des graphiques de la demande et de l’offre, ainsi que des coûts historiques et futurs et de la génération de revenus.

Taille du marché de la production d’énergie distribuée – 232,60 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 11,1%, tendances du marché – Sensibilisation croissante à l’environnement

La croissance de ce marché peut être attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs à l’environnement et aux politiques gouvernementales de soutien concernant Installations DEG par applications industrielles et commerciales ou résidentielles. L’augmentation de la recherche et du développement pour l’avancement technologique des produits augmente la demande de l’industrie.

La pandémie a perturbé la chaîne d’approvisionnement et l’approvisionnement en matières premières. Alors que les gens font face à une crise financière, ils limitent leurs dépenses, ce qui peut nuire à l’industrie. De plus, de nombreuses entreprises retirent leurs investissements et le gouvernement de plusieurs pays réduit les incitations qu’elles avaient fournies plus tôt, ce qui entrave la croissance du marché.

La pandémie a considérablement contribué au ralentissement de l’industrie de la production d’énergie distribuée, qui est en difficulté financière depuis le début du verrouillage du COVID-19. Ainsi, le rapport met en lumière les obstacles financiers qui ont ralenti la progression de nombreuses entreprises de ce secteur et perturbé les chaînes d’approvisionnement.

L’Asie-Pacifique a le taux d’adoption le plus élevé du marché en raison de l’augmentation de la population urbaine dans des pays comme la Chine, la Malaisie, l’Inde et l’Indonésie et de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs.

Terrain géographique du marché mondial de la production d’énergie distribuée :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique latine Amérique (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud

) Le

segment des piles à combustible a dominé le marché avec une part de 35,7 % en 2019 en raison de ses rendements plus élevés et de sa conversion facile en énergie électrique. Le solaire photovoltaïque devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, car il fournit une énergie propre et de qualité.

Le segment industriel et commercial a dominé le marché en 2019 en raison du coût inférieur de l’installation du produit. En outre, les politiques gouvernementales de soutien telles que les tarifs de rachat et autres subventions stimulent la croissance du marché. En raison de l’augmentation des coûts d’électricité, le résidentiel adopte le système de production d’énergie renouvelable. De plus, les politiques gouvernementales telles que la facturation nette devraient encourager l’installation du système de production d’énergie distribuée.

Le rapport met l’accent sur les situations économiques actuelles, en mettant l’accent sur la valeur de l’article, les avantages, les limites, la production, l’offre et le taux de développement du marché. En outre, le rapport comprend une analyse SWOT, une enquête sur le rendement du capital-risque et une enquête sur l’accessibilité des spéculations.

Compte tenu des facteurs de développement du marché existants, des événements historiques et des tendances récentes du marché, l’étude présente une opinion équilibrée sur le scénario futur du marché mondial de la production d’énergie distribuée. Il étaye ainsi son opinion en discutant des principales stratégies d’entreprise, telles que les fusions et acquisitions, les rachats, les coentreprises et les alliances stratégiques, utilisées par les acteurs du marché pour renforcer leur empreinte mondiale.

Les principaux participants sont Ballard Power Systems Inc., Siemens AG, Caterpillar Inc., General Electric, Sharp Corporation, Suzlon Energy Ltd., Doosan Heavy Industries & Corporation, Capstone Turbine Corporation, Rolls-Royce plc. et Vestas Wind Systems A/S, entre autres.

Méthodologie de recherche

Nos analystes ont effectué un examen précis des divers aspects du marché mondial en exploitant des sources primaires et secondaires de collecte de données d’avant-garde, ainsi que d’autres outils analytiques tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter.

Le rapport a rassemblé les données et informations nécessaires auprès de plusieurs sources fiables. En outre, le rapport propose de nombreuses recommandations stratégiques aux entreprises impliquées dans ce secteur d’activité en constante croissance afin de les aider à atteindre un avantage concurrentiel sur le marché mondial de la production d’énergie distribuée.

Le dernier rapport de recherche est spécialisé dans l’analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et microéconomiques affectant le développement du marché mondial de la production d’énergie distribuée. Le rapport se concentre également sur le cadre réglementaire qui façonne l’avenir du marché mondial. Les structures de tarification nouvelles et existantes, les domaines d’application émergents et les opportunités d’investissement à venir ont également été détaillés dans le rapport.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la production d’énergie distribuée sur la base de la technologie, de l’application et de la région :

(revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Solaire PV

Éolienne

Piles à combustible

Groupes électrogènes diesel Groupes

naturel

gaz

Perspectives

technologiquesPerspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Industriel et commercial

Résidentiel

Autres

Le dernier rapport détaille l’impact actuel du COVID-19 sur l’économie mondiale, ainsi que cette verticale commerciale spécifique, avec une analyse approfondie de la situation actuelle et effets futurs de l’épidémie. Nos analystes pensent que le marché de la production d’énergie distribuée retrouvera du terrain dans la situation de marché post-COVID-19.

Analyse des outils analytiques : Le rapport traite des principaux acteurs du marché et de la portée de leur marché, en s’appuyant sur divers outils analytiques. L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement sont quelques-uns des outils analytiques utilisés par les chercheurs pour cette étude de marché.

Le rapport vise à répondre aux questions les plus courantes liées au marché mondial de la production d’énergie distribuée :

Quelle est la portée de l’innovation dans le paysage actuel du marché ?

Quelles sont les tendances actuelles qui dictent la croissance du marché mondial ?

Quelle est la valeur projetée du marché en 2027 ?

Quel marché régional devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision ?

