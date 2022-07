Technologie d’imagerie pour l’agriculture de précision Taille du marché, perspectives de l’industrie et du paysage, analyse de la croissance des revenus jusqu’en 2028

La taille du marché mondial technologie d’imagerie pour l’agriculture de précision devrait atteindre 1 521,3 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 8,6 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à l’augmentation de la production alimentaire pour nourrir une population croissante. L’adoption de l’analyse de données, la facilité de l’imagerie aérienne et l’apprentissage en profondeur dans le secteur agricole pour améliorer le rendement des cultures stimulent la croissance des revenus de la technologie d’imagerie mondiale pour le marché de l’agriculture de précision.

Le besoin croissant de maximiser le rendement des cultures tout en minimisant la main-d’œuvre, les coûts des intrants, les ressources et le gaspillage se traduit par une collaboration entre les agriculteurs et les entreprises agricoles pour l’adoption de technologies d’imagerie avancées pour l’agriculture de précision. En outre, la nécessité croissante de minimiser le coût de la gestion de l’eau et des engrais et d’empêcher les ravageurs de causer des dommages aux cultures devrait stimuler la demande de systèmes d’imagerie dans le secteur agricole au cours de la période de prévision. Les images finales de haute qualité offertes par les technologies d’imagerie avancées aident les agriculteurs à économiser de l’argent et des coûts sur les ressources. De plus, les gouvernements de divers pays soutiennent le développement de technologies d’imagerie avancées en finançant des entreprises agtech afin d’aider les entreprises agricoles à maximiser la production dans les champs et les serres, ce qui stimule la croissance de la technologie d’imagerie pour le marché de l’agriculture de précision.

Le rapport contient une analyse approfondie du marché à la lumière de l’impact actuel du COVID-19. La pandémie a affecté de manière dynamique le paysage économique mondial. Le rapport se concentre sur les tendances récentes, les principaux défis et opportunités, et les limites relatives à la pandémie en cours. Le rapport traite également de l’impact actuel et futur de l’épidémie de COVID-19.

Le rapport fournit des détails complets sur le marché en ce qui concerne les revenus globaux, les ventes et la consommation, les tendances des prix, les marges brutes, le taux de croissance et la taille du marché. De plus, le rapport couvre également les détails de l’entreprise, tels que la zone de vente et de distribution, les portefeuilles de produits, les spécifications, etc.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché, tels que Tetracam, Bayspec, MicaSense, XIMEA, Teledyne DALSA, Resonon Inc., Pixelteq, Sentek Technologies, Quest-Innovations BV et 4D Technologies., et d’autres ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. L’analyse concurrentielle comprend également une analyse régionale des principales régions géographiques. Le rapport couvre des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

