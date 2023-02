Technologie d’identification par radiofréquence (RFID) Taille du marché, part, tendances émergentes, analyse des revenus et facteurs de croissance de l’industrie et croît à un TCAC de 22,80% d’ici 2029

Technologie d’identification par radiofréquence (RFID) Taille du marché, part, tendances émergentes, analyse des revenus et facteurs de croissance de l’industrie et croît à un TCAC de 22,80% d’ici 2029

Ce rapport d’étude de marché fournit des informations clés sur l’industrie, y compris des faits et des chiffres très utiles et importants, des avis d’experts et les derniers développements à travers le monde. De plus, ce rapport marketing résout également le but de valider les informations qui ont été recueillies par le biais de recherches internes ou primaires. Le rapport contient un chapitre sur le marché mondial Ce marché et toutes ses entreprises liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Le fiable Ce rapport de marché rend l’organisation armée de données et d’informations générées par des méthodes de recherche solides.

Le rapport d’étude de marché mondial sur la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) est un aspect essentiel de la planification des objectifs ou des buts commerciaux. L’analyse et les estimations effectuées via ce rapport aident à se faire une idée des lancements de produits, des futurs produits, des coentreprises, de la stratégie marketing, des développements, des fusions et des accusations et de leur effet sur les ventes, le marketing, les promotions, les revenus, l’importation, l’exportation, et les valeurs CAGR. Le rapport comprend les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent acquérir une analyse approfondie de l’industrie et des tendances futures. L’analyse SWOT a été effectuée tout au long du rapport d’activité sur le marché mondial de la RFID tout en le formulant avec de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données.

étude compilée avec plus de 100 pages, liste de tableaux et de figures, profilant plus de 10 entreprises. Demandez un échantillon @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-rfid-market

La technologie d’identification par radiofréquence (RFID) suscite chaque jour une attention considérable dans l’industrie logistique et manufacturière. Cette technologie est également déployée dans l’entreposage car le suivi de l’inventaire est considéré comme crucial.

L’augmentation de l’utilisation de la technologie dans le secteur manufacturier accélère la croissance du marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID). Le marché mondial de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) était évalué à 8,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 41,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 22,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Définition du marché mondial de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID)

L’identification par radiofréquence (RFID) est définie comme la technologie qui utilise des champs électrostatiques de radiofréquence ou des champs électromagnétiques. La technologie aide à identifier les objets possédant des étiquettes lorsqu’ils s’approchent d’un lecteur. La RFID offre une identification automatique des articles sur les applications d’expédition et de réception, et les palettes mixtes.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produits (étiquettes, lecteurs, logiciels), étiquettes (taille de plaquette, type d’étiquette, fréquence, application, facteur de forme, matériau), utilisateur final (industriel, transport, vente au détail, biens de consommation, soins de santé, éducation, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Alien Technology, LLC (États-Unis), GAO Group Inc. (Canada), Honeywell International Inc. (États-Unis), Impinj, Inc. (États-Unis), Mobile Aspects, Inc. (États-Unis), RF Technologies, Inc. (États-Unis), Radianse (États-Unis), STID (États-Unis), STANLEY Healthcare (États-Unis), SATO HOLDINGS CORPORATION. (Japon) Motorola Solutions, Inc. (États-Unis), CAEN RFID Srl (Italie), NewAge Industries, Inc. (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), Siemens (Allemagne), AMERICAN RFID SOLUTIONS, LLC (États-Unis) et 3M (États-Unis), entre autres Opportunités de marché Augmentation de l’exigence de l’unité de données précise

Augmentation de la demande pour une gestion efficace des magasins

Progrès dans la technologie d’identification par radiofréquence (RFID)

DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE D’IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE (RFID)

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Exigence de l’unité de données exactes

L’augmentation de l’exigence d’une unité de données précise, en particulier dans les entrepôts, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID).

Sécurité et contrôle d’accès

L’augmentation de l’utilisation de la technologie d’identification par radiofréquence pour les applications de sécurité et de contrôle d’accès accélère la croissance du marché.

Besoin d’une gestion efficace du magasin

L’augmentation de la demande pour une gestion efficace des magasins dans diverses industries d’utilisation finale, y compris le secteur manufacturier, influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, les progrès de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

CONTRAINTES / DÉFIS MARCHÉ MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE D’IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE (RFID)

D’autre part, le coût d’investissement initial élevé et les dommages causés aux capteurs devraient entraver la croissance du marché. En outre, les problèmes d’interopérabilité des appareils devraient défier le marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes d’émergence poches de revenus, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Technologie d’identification par radiofréquence (RFID)

Le paysage concurrentiel du marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) sont

Alien Technology, LLC (États-Unis)

Groupe GAO inc. (Canada)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

Impinj, Inc. (États-Unis)

Mobile Aspects, Inc. (États-Unis)

RF Technologies, Inc. (États-Unis)

Radianse (États-Unis)

STID (États-Unis)

STANLEY Healthcare (États-Unis)

SATO HOLDINGS CORPORATION. (Japon)

Motorola Solutions, Inc. (États-Unis)

CAEN RFID Srl (Italie)

NewAge Industries, Inc. (États-Unis)

IBM Corporation (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

AMERICAN RFID SOLUTIONS, LLC (États-Unis)

3M (États-Unis)

Parcourez plus d’informations sur le rapport d’étude de marché RFID activé avec les tableaux et chiffres respectifs @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-rfid-market

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché RFID

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Plus…….TOC….. ..Continuer

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial de la RFID couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

Questions clés auxquelles répond ce rapport

Quelle sera la taille du marché en 2026 et quel sera le taux de croissance

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quel est le moteur du marché RFID?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de l’espace Market ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché RFID?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché RFID ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché RFID?

Quels sont les principaux pointeurs de données couverts dans le rapport sur le marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID)?

Le rapport sur le marché de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) organisé par l’équipe de recherche sur le marché du pont de données comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Rapports associés :

Marché mondial des services d’hébergement de messagerie – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-email-hosting-services-market

Marché mondial du cloud énergétique – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-energy-cloud-market

Marché mondial des robots d’aéroport – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-airport-robots-market

Marché mondial des avions à fuselage large – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wide-body-aircraft-market

Marché mondial des panneaux d’affichage des stations de transport en commun – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-transit-station-display-boards-market

Marché mondial de l’analyse prédictive – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-predictive-analytics-market

Marché mondial des robots de livraison – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-delivery-robots-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com