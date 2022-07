Technologie des dispositifs médicaux Taille du marché, part, aperçu, prévisions de croissance, demande, acteurs clés et rapport de recherche sur le développement

Le rapport d’activité du marché mondial des technologies de dispositifs médicaux fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès.

Les technologies des dispositifs médicaux sont principalement utilisées pour traiter les maladies et aider les patients à passer de la maladie à la bonne santé. Les gadgets médicaux sont utilisés pour soigner des maladies en réalisant des actions thérapeutiques ou diagnostiques. Grâce à un diagnostic précis, l’utilisation de la technologie médicale pour la thérapie a un potentiel important pour améliorer les résultats de santé. La technologie des dispositifs médicaux est utilisée pour fournir une thérapie plus sûre, plus efficace et plus appropriée.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des technologies des dispositifs médicaux, qui s’élevait à 470,32 milliards USD en 2021, atteindrait 708,22 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,25 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Téléchargez un exemple de rapport PDF (comprenant des graphiques, des tableaux et une liste de figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-device-technologies-market&shri

Les technologies des dispositifs médicaux concernent la technologie qui peut aider un fournisseur de soins de santé à diagnostiquer, traiter et traiter une variété de conditions médicales à l’aide de dispositifs médicaux. Plusieurs technologies innovantes font leur entrée dans le secteur des dispositifs médicaux. Les améliorations technologiques des équipements médicaux, ainsi que la prévalence accrue de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer, stimulent l’industrie mondiale de la technologie des dispositifs médicaux.

Dynamique du marché des technologies des dispositifs médicaux

Conducteurs

Hausse des maladies chroniques

Au cours de la période de prévision 2022-2029, l’incidence croissante des maladies chroniques, l’augmentation des niveaux d’investissement dans le développement des technologies de pointe, une population gériatrique croissante et des politiques gouvernementales favorables concernant la surveillance cardiaque accéléreront probablement la croissance du marché des technologies des dispositifs médicaux. D’autre part, l’expansion du secteur de la santé, ainsi que les applications croissantes des économies émergentes, amélioreront de nombreuses perspectives, entraînant l’expansion du marché des technologies des dispositifs médicaux tout au long de la période de prévision.

Les avancées technologiques

L’incroyable avancée technologique réalisée dans l’industrie médicale devrait alimenter le marché mondial des technologies des dispositifs médicaux. L’un des aspects les plus importants des progrès de l’industrie de la santé est la présence de la technologie. Pour s’assurer que les technologies médicales sont utilisées à leur plein potentiel par les patients, une intégration plus poussée des technologies médicales dans les soins cliniques modernes est en cours. Dans les années à venir, ce facteur devrait profiter au marché mondial des technologies des dispositifs médicaux.

Procédures mini-invasives

La technologie robotique, en combinaison avec des modalités d’imagerie médicale telles que la visualisation 3D/4D, est utilisée dans les procédures diagnostiques et chirurgicales peu invasives pour assurer la précision et la rapidité du diagnostic. L’essor des applications de détection assistée par ordinateur (CAO) et d’analyse d’images est dû aux progrès de l’imagerie 3D/4D. De plus, ces dernières années, la majeure partie des opérations biochimiques et moléculaires de base et sophistiquées ont été transférées vers des systèmes microfluidiques à base de puces. Le marché mondial des technologies des dispositifs médicaux devrait augmenter en raison de ces facteurs.

Opportunités

De nombreux hôpitaux et cliniques mettent en œuvre des techniques d’automatisation des flux de travail pour la sécurité des patients et une analyse cohérente et rapide. En conséquence, les hôpitaux du monde entier améliorent leur infrastructure de technologie de l’information (TI), ce qui pourrait être un moteur de marché pour la technologie des dispositifs médicaux. L’augmentation des maladies rares représente une opportunité inexplorée, et la sensibilisation croissante aux soins de santé est un autre élément qui fait avancer le marché de la technologie des dispositifs médicaux.

Contraintes/Défis

De plus, certains appareils avancés sont associés à divers autres composants tels que des puces, des batteries et des capteurs, qui nécessitent des remplacements périodiques, et certains des appareils avancés sont associés à divers autres composants tels que des puces, des batteries et des capteurs, qui nécessitent des remplacements périodiques. remplaçants.

Ce rapport sur le marché des technologies des dispositifs médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des technologies des dispositifs médicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des technologies des dispositifs médicaux

L’épidémie de COVID-19 a eu des conséquences désastreuses pour l’économie et la société. L’épidémie a nui aux chaînes d’approvisionnement et aux chaînes de valeur de certaines entreprises. Le secteur de la technologie des dispositifs médicaux ne fait pas exception. L’impact de l’épidémie de COVID-19 sera étudié dans l’ensemble de l’industrie, en tenant compte à la fois de la demande et de l’offre. Les effets de la pandémie seraient explorés et analysés dans des scénarios à court et à long terme. Cela aidera toutes les parties prenantes du secteur, y compris les fournisseurs, les fabricants, les vendeurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux, à élaborer des plans d’affaires pour la pandémie et la phase post-pandémique.

Développement récent

En novembre 2020, le MULTIX Impact C est un équipement de radiographie numérique (DR) monté au plafond de Siemens Healthineers. MULTIX Impact VA20, une nouvelle version du système DR parent monté au sol, a également été introduit.

En janvier 2020, au Canada, Esaote North America a lancé le système d’échographie MyLabX8. Le produit élargit la portée de la gamme de produits MyLab Ultrasound au Canada.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-device-technologies-market?Shri

Portée du marché mondial des technologies des dispositifs médicaux

Le marché des technologies des dispositifs médicaux est segmenté en fonction du type de dispositif, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’appareil

Dispositifs de diagnostic in vitro (DIV)

Appareils de cardiologie

Appareils d’imagerie diagnostique

Appareils orthopédiques

Appareils d’ophtalmologie

Appareils d’endoscopie

Dispositifs de soins du diabète

Dispositifs de gestion des plaies

Appareils rénaux/de dialyse

Appareils d’anesthésie et de soins respiratoires

Les autres

Taper

(Diagnostic moléculaire

Imagerie diagnostique

Surveillance non invasive

Administration de médicaments, technologies d’aide à la mobilité

Micro-Fluides et Mems

Bio-Implants

Biomatériaux

Chirurgie minimale/non invasive

Télémédecine

Utilisateur final

Universitaires et Recherche

Hôpitaux

Cliniques

Centres de diagnostic

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Analyse / aperçus régionaux du marché des technologies des dispositifs médicaux

Le marché des technologies de dispositifs médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de dispositif, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des technologies des dispositifs médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires et de la mise en œuvre de l’initiative Cancer Moonshot pour lutter contre l’augmentation rapide de l’incidence du cancer.

On estime que l’Asie-Pacifique prévoit un TCAC considérable sur le marché mondial des technologies des dispositifs médicaux en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses et de la R&D pharmaceutique croissante dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-device-technologies-market&shri

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des technologies des dispositifs médicaux sont :

Abbott (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Stryker (États-Unis)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Smith + neveu (Royaume-Uni)

General Electric (États-Unis)

Zenith Healthcare Limited (Inde)

QIAGEN (Allemagne)

Olympus Amérique (États-Unis)

Novartis SA (Allemagne)

bioMérieux, Inc. (France)

BD (États-Unis)

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

comment notre portefeuille d’articles et d’administrations contraste-t-il avec les concurrents moteurs ?

Quelles sont les améliorations critiques dans la demande des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles d’évaluation et d’utilisation du centre commercial et comment pourrions-nous ajuster notre portefeuille ?

Quels sont les principaux moteurs de choix des acheteurs des administrations ?

Comment pouvons-nous accélérer l’interaction de nos offres ?

Quelle est la capacité de ce marché ?

Quel est l’effet de COVID-19 sur ce marché ?