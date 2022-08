Technologie d’administration de médicaments Industrie 2022 Part de marché, croissance, taille, demande, acteur clé, analyse du développement et prévisions 2029

Drug Delivery Technology Market 2022 Industry Report donne une analyse de fond absolue de l’industrie ainsi qu’une évaluation du marché parental. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part, la demande, les revenus et les facteurs de croissance de la technologie de distribution de médicaments. Ce rapport de marché consiste en une analyse du marché par régions, en particulier l’Amérique du Nord, la Chine, l’Europe, l’Asie du Sud-Est, le Japon et l’Inde, en se concentrant sur les principaux fabricants du marché mondial, avec la production, le prix, les revenus et la part de marché de chaque fabricant. Pour rendre le rapport exceptionnel, les outils et techniques les plus récents et les plus avancés sont utilisés afin que le client obtienne le maximum d’avantages. Un document marketing fiable sur la technologie d’administration de médicaments offre une vue télescopique du paysage concurrentiel au client afin qu’il puisse planifier les stratégies en conséquence.

Analyse et taille du marché

Le marché de la technologie d’administration de médicaments devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 7,65 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Dynamique du marché

L’administration de médicaments est essentiellement la procédure d’administration d’une substance thérapeutique par une voie d’administration commune pour obtenir un effet thérapeutique chez l’homme ou l’animal. La technologie d’administration de médicaments contrôle le taux et le temps de libération du médicament dans le corps, améliorant ainsi l’efficacité du médicament.

La croissance des cas et de la prévalence des maladies chroniques et des grands bassins de patients à travers le monde est le facteur important responsable de la croissance du marché des technologies d’administration de médicaments au cours de la période de prévision susmentionnée. De plus, des facteurs tels que l’augmentation du nombre d’essais cliniques, l’augmentation des investissements des principaux acteurs de cette région et les faibles coûts de main-d’œuvre renforcent également la croissance globale du marché. Cependant, les effets secondaires des médicaments et les rappels de produits entravent la croissance du marché. On estime également que le risque de blessures par piqûre d’aiguille et d’effets secondaires constitue le frein qui entravera la croissance globale du marché.

Le lancement de nouveaux produits avancés et les avancées technologiques devraient générer des opportunités rentables pour le marché. D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés peut constituer un défi pour la croissance du marché.

Liste des principaux fabricants clés pour le marché des technologies d’administration de médicaments :

Johnson & Johnson Services, Inc

F. Hoffmann-La Roche AG

Merck Sharp & Dohme Corp.

Bayer AG

Pfizer Inc

Novartis AG

3M

BD

GSK

Sanofi

Antares Pharma

Generex Biotechnology Corp

EyePoint Pharmaceuticals

Alkermes

Aradigm Corporation.

…..

Portée du marché de la technologie de délivrance de médicaments

Par voie d’administration (administration orale de médicaments, administration pulmonaire de médicaments, administration injectable de médicaments, administration oculaire de médicaments, administration nasale de médicaments, administration topique de médicaments, administration implantable de médicaments, administration transmuqueuse de médicaments)

Par installation d’utilisation (hôpitaux, centres/cliniques de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile, centres de diagnostic, autres)

Analyse régionale du marché Technologie de distribution de médicaments:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Le rapport d’étude de marché sur les technologies de distribution de médicaments propose une évaluation complète de l’industrie. Les projections incluses dans le rapport ont été déterminées en utilisant des philosophies et des présomptions de recherche démontrées.

Table des matières principale du rapport d’étude de marché sur la technologie d’administration de médicaments:

Introduction

Résumé

Dynamique du marché

Informations clés sur le marché des technologies de distribution de médicaments

Analyse, perspectives et prévisions du marché mondial

Analyse, perspectives et prévisions du marché nord-américain

Analyse et perspectives du marché européen et prévisions

Analyse, perspectives et prévisions du marché Asie-Pacifique

Analyse du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, études de marché et prévisions

Analyse, prévisions et perspectives du marché de l’Amérique latine

Le paysage concurrentiel

Analyse du marché mondial des technologies de distribution de médicaments de la part des revenus, par principaux participants 2022

Profils d’entreprise

