Technologie Blockchain sur le marché BFSI Demande de croissance des entreprises, stratégies, aperçu, stratégies concurrentielles et prévisions 2020-2028

Le segment de la blockchain publique devrait être en tête en termes d’expansion des revenus à un TCAC de 75,3 % au cours de la période de prévision. Ce taux de croissance élevé peut être attribué à l’application croissante d’applications publiques de type blockchain telles que Ethereum et Bitcoin.

Le segment de la plate-forme devrait représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de la technologie cloud et des logiciels de blockchain.

Le segment bancaire devrait représenter une part de marché relativement plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de la technologie blockchain pour simplifier les opérations bancaires.

Le marché nord-américain devrait représenter la part de revenus la plus élevée parmi les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision en raison de l’application croissante de la technologie blockchain par les banques et les compagnies d’assurance dans les pays de la région pour fournir un service et une expérience client améliorés.