TCAC Exceptionnel sur le marché des Surfaces de Support Thérapeutique +6% d’ici 2028 / Antano Group, Besco Medical, GF Health Products, Gendron, Getinge AB, HARD Manufacturing Company, Hill-Rom Holdings, Invacare Corporation, Stryker Corporation, BaKare Beds Ltd

Le marché des surfaces de support thérapeutique devrait exploser à un TCAC de +6% d’ici la fin de 2021-2028.

Les surfaces de support sont des matelas, des superpositions, des systèmes de lit et d’autres dispositifs conçus pour répartir uniformément la pression corporelle, réduire les forces de cisaillement et contrôler la chaleur et l’humidité.

Les surfaces de soutien actives redistribuent périodiquement la pression sous le corps et sont recommandées par l’EPUAP / NPUAP pour un large éventail de patients qui ne peuvent pas être repositionnés régulièrement. Des stratégies efficaces de prévention et de prise en charge des escarres reposent sur l’élimination périodique de la pression pour favoriser la reperfusion tissulaire.

La fonction la plus importante d’une surface de support thérapeutique est de redistribuer la charge de pression de la masse corporelle du patient sur la plus grande surface cutanée possible. Cela peut soulager la pression excessive sur les points dangereux tels que les protubérances osseuses.

L’Amérique du Nord détient la part maximale des revenus sur le marché des surfaces de Support thérapeutique.

Les surfaces de support comprennent des coussinets, des matelas et des coussins qui redistribuent la pression. Les coussins complets et les coussinets sont considérés comme des surfaces de soutien thérapeutiques s’ils sont utilisés pour redistribuer la pression d’un patient dans une chaise ou un fauteuil roulant.

Acteurs Clés-

* Groupe Antano

* Besco Médical

* Produits de santé GF Inc.

* La société Gendron Inc.

* Getinge AB

* HARD Manufacturing Company Inc.

* Holdings Hill-Rom

* Société Invacare

* La Société Stryker

* Lits BaKare Ltd.

Le rapport d’évaluation offre un point de vue exquis sur le secteur d’activité de la Surface de soutien Thérapeutique, y compris le peu de l’activité générale, l’estime, la rémunération, le taux d’avancement, la création par type. Il arrange et démonte les pièces en fonction du type, de la zone et de l’application. De plus, à un niveau très basique, il tourne autour de l’application en inspectant le taux d’avancement et l’utilisation de chaque application individuelle. Le secteur des affaires scène de la partie commerciale et producteur de conduite offre un véritable statut de scène et de progression du marché, y compris le tableau de chaque acteur du marché.

Il donne des informations sur les Cinq forces de Porter, y compris les substituts, les concurrents probables, les acheteurs, les prétendants de l’industrie et les fournisseurs avec des données certifiées pour la compréhension du secteur commercial mondial des surfaces de support thérapeutique. En outre, il offre des informations détaillées sur les vendeurs, y compris le profil, les déterminations d’articles, les transactions, les applications, l’exécution annuelle de l’entreprise, les spéculations, les acquisitions et les fusions, la taille de la publicité, le revenu, la part du gâteau, et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Par Produit

* Matelas Thérapeutiques

* Superpositions de Matelas

* Lits Bariatriques

* Systèmes de Lits Spécialisés

Par Type

* Lits Manuels

* Lits semi-électriques

* Lits Électriques

Par Application

* Soins intensifs

* Soins actifs

* À Long Terme

Par Utilisateur Final

• Hôpital

• Clinique

* Centres Chirurgicaux Ambulatoires

* Paramètres de Soins à Domicile

* Établissements de Soins aux Personnes Âgées

* Autres

En outre, il offre des informations complètes sur les vendeurs, y compris le profil, les détails de l’article, les applications, l’exécution annuelle de l’entreprise, les transactions, les revenus, les entreprises, les acquisitions et les fusions, la taille de la publicité, la part du gâteau, et le ciel est la limite à partir de là. Le rapport a fait le rapport du secteur des affaires dans le monde entier avec une inclusion du diagramme point par point de l’industrie mondiale de la surface de support Thérapeutique, y compris les offres de création mondiales, le revenu mondial et le TCAC.

Le rapport du secteur d’activité de la surface de support thérapeutique transmet une enquête interne et externe sur la taille du marché, la taille du marché au niveau national, les paramètres régionaux, le développement de la publicité de la division, une partie de l’industrie globale, l’examen des transactions, l’amélioration de la chaîne d’estime, les acteurs de vitrine, la scène sérieuse, les tournures tardives des événements, l’enquête sur le développement du marché vital, les directives d’échange, l’examen des ouvertures, les envois d’articles, les avancées mécaniques et l’extension du centre commercial de la zone. Les rapports sur le secteur d’activité de la surface de soutien thérapeutique transmettent les informations sur la rivalité du marché entre les vendeurs à travers la division locale des secteurs d’activité en ce qui concerne le potentiel d’âge de revenu, les ouvertures d’entreprises, la demande et avec souplesse sur la période prévue.

Le rapport d’exploration a rédigé le rapport avec les contributions de la valeur, du type de création, de l’obtention et des fusions, de la taille du secteur d’activité de la surface de soutien thérapeutique, de l’ensemble de l’industrie, de l’enquête sur les transactions, de la rationalisation de la chaîne d’estime, des directives d’échange, des développements mécaniques, de l’examen des ouvertures et des acteurs du marché. Le rapport présente l’enquête moderne sur la chaîne, les acheteurs en aval et les sources de matières premières ainsi que les expériences précises des éléments du secteur commercial des surfaces de support thérapeutique.

À la fin, le Rapport d’Enquête Professionnelle sur le Marché des Surfaces de Support Thérapeutique 2021 comprend: – Méthodologie, Introduction aux Analystes et Fourniture de Statistiques. Enfin, l’examen contient une enquête SWOT de surface de support thérapeutique, un examen de partialité d’entreprise, une spéculation intégrant un examen de propension au travail innovant.

