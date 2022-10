TCAC en croissance de 17,1 % sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) au cours de la période 2029.

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 29 307,13 millions USD d’ici 2029. Le large portefeuille offert par les principaux acteurs et l’utilisation du NGS dans le développement de médicaments devraient servir de moteur à la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Étendue du marché et taille du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instruments, consommables et services. En 2022, le segment des instruments devrait dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS), car les instruments sont le composant majeur des procédures de séquençage de nouvelle génération.

Sur la base des applications, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments, découverte de biomarqueurs, médecine de précision, agriculture et recherche animale. En 2022, le segment du diagnostic devrait dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) en raison du fait que les laboratoires cliniques ont de plus en plus adopté le NGS pour le diagnostic de routine, car il a le potentiel de fournir des résultats de test précis et de fournir un excellent régime de traitement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. En 2022, les centres de recherche et les instituts universitaires et gouvernementaux devraient dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS), car la recherche liée au séquençage de nouvelle génération pour les maladies chroniques et la médecine personnalisée est principalement menée par ces instituts, ce qui stimule la croissance du segment.

Analyse au niveau du pays du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par le produit, l’application et l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Turquie, l’Autriche, l’Irlande et le reste de l’Europe, la Chine, Corée du Sud, Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste d’Amérique du Sud.

Principaux acteurs clés :

· Thermo Fisher Scientific Inc.

· Agilent Technologies, Inc.

· QIAGEN

· Illumina, Inc.

· Laboratoires Bio-Rad, Inc.

· Roche Sequencing (filiale de F. Hoffman La Roche)

· BGI (filiale du Groupe BGI)

· Oxford Nanopore Technologies plc

· MACROGEN CO., LTD.

· ADNSTAR

· Généreux

· Partek Incorporé

· PerkinElmer Inc.

· Takara Bio inc.

· bioMérieux SA

· Pacific Biosciences de Californie, Inc.

· GENÈVE

· 10x Génomique

· Biolabs de la Nouvelle-Angleterre

· Compagnie d’Hamilton

