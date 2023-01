TCAC du marché des serres intelligentes 10,3 %, portée et aperçu, se développant avec un accent mondial croissant sur l’industrialisation jusqu’en 2028

Le marché des serres intelligentes atteindra une valeur estimée à 3,31 milliards de dollars et croîtra à un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. L’adoption croissante de l’IdO et de l’IA par les agriculteurs et les agriculteurs est un facteur essentiel qui stimule le marché des serres intelligentes.

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude approfondie intitulée « Smart Greenhouse Market ». Obtenez de meilleures informations que vos concurrents. Cette étude fournit une vision plus large du marché avec des informations et des analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et commerciales pour l’industrie des serres intelligentes dans un marché qui innove rapidement pour prospérer sur le marché. Ce rapport d’étude de marché sur les serres intelligentes est un examen attentif du scénario actuel du marché ainsi que des projections futures sur plusieurs dynamiques de marché. Une définition du marché fournit la portée d’un produit particulier par rapport aux facteurs moteurs et aux contraintes du marché. Lancements de nouveaux produits, expansions, accords, coentreprises, partenariats,

La taille du marché des serres intelligentes croît à un rythme modéré avec un taux de croissance significatif au cours des dernières années et on estime que le marché augmentera de manière significative au cours de la période de prévision (par exemple, de 2022 à 2028). Ce rapport fournit une analyse complète des segments clés, des tendances et des opportunités. , les défis, les moteurs, les contraintes et les facteurs qui jouent un rôle important sur le marché. Le rapport traite également de la segmentation du marché des serres intelligentes selon divers critères et de la manière dont le paysage concurrentiel se développe parmi les principaux acteurs du monde entier.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché des serres intelligentes est:

entreprise de race

Certhon, Argus Control Systems Limited

lumi grandir

Héliospectra AB

Hort Amériques

Rough Brothers Inc.

GreenTech Agro LLC

netapim

Sensaphone

Logix BV

Nexus Corporation LTD

entreprise internationale de serre

Concept de croissance de service complet KUBO

Agrowtech Co., Ltd.

Avantages:

Cette étude fournit une analyse complète des tendances, des prévisions et de la dynamique actuelles sur plusieurs années pour aider à identifier les opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque région sont cartographiés.

Cette étude examine la situation du marché des serres intelligentes par région et par pays.

Les principaux acteurs du marché des serres intelligentes ont été identifiés.

Pour comprendre le paysage concurrentiel de différentes régions, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché du marché Serre intelligente a été fournie, qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Segmentation globale du marché Serre intelligente :

selon le genre

technologie hydroponique

Technologie non hydroponique

basé sur le composant

Analyse des segments de produits

système d’éclairage

système d’irrigation

système de communication

Système de contrôle

Système CVC

pantoufle

service de manutention

service de climatisation

Par utilisateur final

producteurs commerciaux

établissements de recherche et d’enseignement

jardin de détail

Analyse régionale pour le marché mondial des chaises de jeu :

APAC (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels est confrontée une concurrence importante ou rare avec les marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données nationales.

Réponses aux questions clés :

Quelle est la taille du marché et le taux de croissance du marché mondial et régional par différents segments?

Quelle région ou sous-segment devrait stimuler le marché Serre intelligente commerciale au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché?

Quelles sont les technologies clés et les tendances du marché qui façonnent le marché Serre intelligente commerciale?

Quelles sont les principales opportunités du marché ?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché?

Quelles entreprises ont les taux de croissance du marché les plus élevés ?

Table des matières : Marché mondial des serres intelligentes

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 résumé

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des serres intelligentes, par type de déploiement

7 Marché mondial des serres intelligentes par taille d’entreprise

8 Marché mondial des serres intelligentes, par canal de vente

9 Marché mondial des serres intelligentes, par application

10 Marché mondial des serres intelligentes, par région

11 Marché mondial des serres intelligentes, statut de la société

12 Analyse SWOT

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

