TCAC du marché des graines de chanvre et étude de la chaîne de valeur Tendances et prévisions de l’industrie sur sept ans jusqu’en 2029

En tant que source crédible d’informations sur les études de marché, le rapport sur le marché des graines de cannabis s’étend au succès commercial. Cette analyse de marché donne un aperçu des différents segments d’activité à la croissance la plus rapide dans le cadre de prévision estimé. En pensant du point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie a travaillé en étroite collaboration pour produire ce rapport d’étude de marché. L’utilisation d’outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter contribue grandement à la création d’un rapport sur le marché des graines de cannabis aussi stellaire.

Le rapport d’activité du marché mondial des graines de cannabis examine le marché par région, en particulier l’Amérique du Nord, la Chine, l’Europe, l’Asie du Sud-Est, le Japon et l’Inde, en se concentrant sur les principaux fabricants du marché mondial, y compris la production, le prix, les revenus et la part de marché. pour chaque région. fabricant. Il aide à comprendre la situation générale du marché, les stratégies marketing et les prix de la concurrence. Plusieurs caractéristiques importantes utilisées dans la génération de ce rapport d’étude de marché incluent le plus haut niveau d’éthique, des solutions pratiques, une recherche et une analyse inébranlables, le modernisme, une approche globale et les dernières technologies. Pour obtenir un rapport détaillé sur le marché des graines de cannabis, n’hésitez pas à appeler un analyste ou à faire une demande.

La demande mondiale de graines de cannabis a considérablement augmenté ces dernières années et devrait continuer de croître au cours de la période de prévision. La large base de consommateurs et la reconnaissance mondiale de ses bienfaits médicaux poussent les fournisseurs à étendre leur répartition géographique, ce qui alimente l’expansion du marché des graines de cannabis. Le taux d’adoption croissant augmente encore la demande du marché, qui est un contributeur majeur à la croissance du marché.

Le marché mondial des graines de cannabis était évalué à 1 445,05 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5 694,95 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 18,70 % sur la période de prévision 2022-2029. Les «graines traditionnelles» représentent le plus grand segment de type de graines sur le marché des graines de cannabis au cours de la période de prévision, car la plupart des entreprises produisent des graines conventionnelles faciles à cultiver. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des analyses de comportement des consommateurs.

Principaux acteurs du marché Graines de cannabis :

Entrepôt de semences (États-Unis)

Humboldt Seed Company (EE. UU.)

bas-pays

Denafine Seeds (Espagne)

Tropical Seed Company (Inde)

Sweet Seeds (États-Unis)

Serious Seeds (Hollande)

Sensi Seeds (Amsterdam)

Green House Seed Co. (Pays-Bas)

J’adore cultiver du cannabis (Pays-Bas)

teneur

Perspectives du marché mondial des graines de cannabis : par grande entreprise, région, type, application et prévisions de segment, 2022-2028

Aperçu du marché

Analyse des joueurs compétitifs

Profil de l’entreprise (meilleurs joueurs)

Taille du marché des graines de cannabis par type et application

État et perspectives du marché régional

Statut et perspectives du marché des graines de cannabis

Prévisions du marché par région, type et application

Dynamique du marché

Analyse des facteurs qui affectent le marché.

Résultats/conclusions de la recherche

annexe

Par zone géographique

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

