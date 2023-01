TCAC du marché de la robotique mobile de 18,40% d’ici 2029, taille, part, opportunités de croissance, moteur, contraintes et informations sur les revenus

Une étude de marché sur les ponts de données a publié le dernier marché de la robotique mobileÉtude par une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, du modèle de croissance, des tendances et des prévisions. Ce rapport sur l’étude prend en compte des facteurs importants tels qu’une analyse du marché, une définition du marché, la segmentation du marché, les tendances significatives de l’industrie, un examen du paysage concurrentiel et la méthodologie de recherche. Pour réaliser une croissance incroyable des affaires, ce rapport d’étude de marché sur la robotique mobile joue un rôle très central. Une gamme de définitions et de classifications de l’industrie de la robotique mobile, des applications de l’industrie de la robotique mobile et de la structure de la chaîne sont fournies dans le rapport. Avec l’année de base particulière et l’année historique, certaines estimations et certains calculs sont effectués dans ce rapport sur la robotique mobile. Comme les entreprises d’aujourd’hui insistent sur l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport d’étude de marché est essentiel pour les entreprises. Le rapport d’étude de marché sur la robotique mobile présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la robotique mobile, qui s’élevait à 18,9 milliards USD en 2021, atteindrait 72,99 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 18,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Le marché de la robotique mobile est dominé par des entreprises telles que

Omron Robotics and Safety Technologies, Inc (États-Unis)

nous sommes allés (États-Unis)

com, inc. (ETATS-UNIS)

Barrett Technology, LLC (États-Unis)

General Dynamics Mission Systems, Inc. (États-Unis)

Boeing (États-Unis)

Robotique Bossa Nova (États-Unis)

GROUPE ECA (France)

FANUC CORPORATION (Japon)

GeckoSystems Intl. Corp. (États-Unis)

Automatisation de la récolte (États-Unis)

Alphabet Inc. (États-Unis)

Honda Motor Co., Ltd. (Japon)

iRobot Corporation. (NOUS)

Deere & Company (États-Unis)

Kongsberg Maritime (Norvège)

Objectif principal du marché Robotique mobile:

Facteurs de taille et de taux de croissance du marché de la robotique mobile.

Changements importants dans le futur marché de la robotique mobile.

Principaux concurrents mondiaux du marché.

Portée et perspectives des produits du marché Robotique mobile.

Développer des régions avec un potentiel de croissance dans le futur.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Profil des principaux fabricants de Global Mobile Robotics et statistiques de vente.

Analyse et taille du marché

Les robots mobiles à roues, les robots à pattes, les robots volants, la vision robotique, l’intelligence artificielle et d’autres branches de la robotique ont vu le jour, impliquant plusieurs domaines technologiques tels que la mécanique, l’électronique et l’informatique. L’intelligence artificielle, la conduite autonome, la communication en réseau, le travail coopératif, la nanorobotique, les interfaces homme-robot agréables, l’interaction homme-robot sûre, l’expression et la perception des émotions sont les moteurs de ces tendances émergentes. De plus, ces nouvelles tendances sont utilisées dans diverses industries, notamment la médecine, les soins de santé, le sport, l’ergonomie, l’industrie, la distribution de produits de base et la robotique de service.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, le pipeline l’analyse, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Opportunités

La robotique mobile a le potentiel d’être la prochaine étape dans la technologie de la robotique flexible. L’industrie de la robotique mobile est poussée par les utilisateurs finaux des secteurs agricole, médical et de la défense qui souhaitent tirer parti de leur flexibilité. Les robots mobiles sont une plate-forme idéale pour effectuer avec succès des activités répétitives, permettant aux gens de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale. L’industrie devrait bénéficier de la commercialisation du concept de voitures automatisées en raison des améliorations technologiques en robotique au cours des six prochaines années. En outre, des initiatives gouvernementales favorables et des investissements accrus dans le secteur militaire devraient alimenter l’expansion du marché de la robotique mobile au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial de la robotique mobile et taille du marché

Composant

Logiciel

Matériel

Services de soutien

Produit

Véhicules aériens sans pilote (UAV)

Véhicules terrestres sans pilote (UGV)

Véhicules de surface sans pilote (USV)

Véhicules sous-marins autonomes (AUV)

Utilisateur final

Logistique et Entreposage

La défense

Médical et soins de santé

Domestique

Divertissement

Autres

Ce rapport d’information sur le marché analyse certaines des préoccupations les plus cruciales :

Comment les principaux segments de ces tendances du marché international de la robotique mobile se développeront-ils au cours des prochaines années?

Quels sont les principaux acteurs qui domineront le marché à l’avenir ?

En ce qui concerne cette industrie, qui sont les principaux fournisseurs et producteurs ?

Comment les entreprises les plus performantes du secteur ont-elles planifié leur croissance et leur expansion futures ?

Dans quels secteurs peut-on s’attendre à voir la plus forte augmentation de la demande au cours des prochaines années ?

Combien de sous-ensembles distincts d’acheteurs composent ce marché ?

Selon vous, quelle puissance régionale deviendra le plus grand acteur du marché international ?

Une nouvelle pandémie de coronavirus a-t-elle des conséquences ?

De quelles manières les acteurs établis sont-ils bloqués par l’entrée de nouveaux entrants et comment peuvent-ils être surmontés ?

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial de la robotique mobile : réglementation

Aperçu du marché

Marché mondial de la robotique mobile, par type de produit

Marché mondial de la robotique mobile, par application

Marché mondial de la robotique mobile, par mécanisme

Marché mondial de la robotique mobile, par type

Marché mondial de la robotique mobile, par utilisateur final

Marché mondial de la robotique mobile, par région

Marché mondial de la robotique mobile : paysage des entreprises

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

