TCAC de la taille du marché des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) de 40,9% d’ici 2029, taille, part, taux de croissance de l’industrie, demande et prévisions de revenus

Une étude de recherche qualitative réalisée par une étude de marché Data Bridge intitulée « Marché des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) » avec des tableaux, des camemberts, des graphiques et des chiffres répartis sur les pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport d’étude de marché sur les thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) a été produit en incluant des informations et des analyses hautement développées qui offrent un maximum d’avantages à l’industrie des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK). Ce rapport de marché utilise les outils et techniques les plus modernes pour collecter, rechercher, analyser et estimer les données de marché. L’analyse de marché réalisée dans ce rapport souligne divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide sur la base du cadre de prévision estimé. Le rapport Natural Killer (NK) Cell Therapeutics met en lumière les principales tendances de l’industrie, la taille du marché, les estimations de parts de marché,

Le marché mondial des thérapies à base de cellules tueuses naturelles (NK) est favorable et vise à réduire la progression de la maladie. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des thérapies par cellules tueuses naturelles (NK) augmentera à un TCAC de 40,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2022, Takeda acquiert Adaptate Biotherapeutics pour développer de nouvelles thérapies engageantes des cellules T gamma delta (γδ) ciblant les tumeurs solides. Grâce à cette acquisition, Takeda obtiendra la plate-forme d’engagement des lymphocytes T γδ à base d’anticorps d’Adaptate, y compris les programmes de candidats précliniques et de pipeline de découverte. Les activateurs de lymphocytes T γδ d’Adaptate sont conçus pour moduler spécifiquement les réponses immunitaires médiées par les lymphocytes T γδ au niveau des sites tumoraux tout en épargnant les dommages aux cellules saines. Cette acquisition permet à l’entreprise de se concentrer sur la R&D.

En décembre 2021, Nektar Therapeutics a annoncé des données de phase 1b pour le nouveau stimulateur de cellules T régulateur NKTR-358 (LY3471851) chez des patients atteints de dermatite atopique. Le NKTR-358 est conçu pour traiter les affections auto-immunes et inflammatoires en corrigeant le déséquilibre du système immunitaire qui résulte de l’augmentation des niveaux de cellules T inflammatoires et de la réduction du nombre et de l’altération de la fonction des cellules Treg régulatrices immunitaires. Cela a aidé l’entreprise à se concentrer sur la R&D pour les phases ultérieures.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) sont

Merck KGaA, Bristol-Myers Squibb Company, Glycostem, Kiadis Pharma, Cytovia Therapeutics, Nkarta, Inc., Nektar, ImmunityBio, Inc., Brink Biologics, Inc., Biohaven Pharmaceuticals, Fate Therapeutics, EMERcell, Phio Pharmaceuticals, PersonGen BioTherapeutics, Innate Pharma, Inc., INmuneBIO, Gamida Cell, Acepodia Inc., Affimed GmbH, Multimmune GmbH, iCell Gene Therapeutics, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Regeneron Pharmaceuticals Inc

The Natural Killer (NK) Cell Therapeutics market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to Natural Killer (NK) Cell Therapeutics market.

Table of Contents:

Introduction

Market Segmentation

Executive Summary

Premium Insights

Global Natural Killer (NK) Cell Therapeutics Market: Regulations

Market Overview

Global Natural Killer (NK) Cell Therapeutics Market, By Type

Global Natural Killer (NK) Cell Therapeutics Market, By End-Users

Global Natural Killer (NK) Cell Therapeutics Market, By Application

Global Natural Killer (NK) Cell Therapeutics Market, By Region

Global Natural Killer (NK) Cell Therapeutics Market: Company Landscape

SWOT Analyses

Company Profile

Questionnaires

Related Reports

