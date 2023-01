TCAC de la taille du marché des soins contre le cancer de 9,50% d’ici 2029, taille, part, taux de croissance de l’industrie, demande et prévisions de revenus

Data Bridge Market Research a ajouté un nouveau rapport de recherche récemment publié sur le marché des soins contre le cancer par principaux fabricants, régions, type et application ; Forecast fournit des mises à jour et des informations relatives à la couverture de l’industrie, au statut concurrentiel actuel du marché et aux perspectives du marché. En outre, pour l’analyse approfondie, le rapport englobe les moteurs de croissance de l’industrie, les contraintes, les risques d’offre et de demande, ainsi qu’une discussion détaillée sur les tendances actuelles et futures du marché associées à la croissance du marché. Les principaux sujets ont été couverts dans ce rapport sur le marché et comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Ce rapport d’étude de marché donne des réponses à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques. Toutes ces fonctionnalités sont strictement appliquées lors de la création de rapports d’étude de marché sur les soins du cancer pour un client.

Analyse et taille du marché des soins contre le cancer

La recherche clinique, les soins de santé, l’examen physique, les soins personnels, le diagnostic et le traitement des maladies, la pharmacothérapie et les dispositifs, le traitement chirurgical, la gestion hospitalière, la pharmacie, le contrôle de la qualité en médecine et la prévention des maladies sont tous pris en compte dans les soins contre le cancer. Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde, représentant environ 9,6 millions de décès, soit un sur six, en 2018. Les hommes sont plus susceptibles de développer des cancers du poumon, de la prostate, colorectal, de l’estomac et du foie, tandis que les femmes sont plus susceptibles développer des cancers du sein, colorectal, du poumon, du col de l’utérus et de la thyroïde.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins contre le cancer, qui s’élevait à 170 milliards USD en 2021, devrait atteindre 351,37 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 9,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2022, Heron Therapeutics a annoncé la publication de ZYNRELEF en tant que fondement d’un régime analgésique multimodal périopératoire non opioïde réduisant la douleur intense et l’utilisation d’opioïdes chez les patients ayant une arthroplastie totale du genou.

En mars 2022, Heron Therapeutics a obtenu le statut de paiement direct pour ZYNRELEF auprès des Centers for Medicare & Medicaid Services, permettant un remboursement séparé dans le cadre des soins ambulatoires hospitaliers.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du marché mondial des soins contre le cancer sont:

Astellas Pharma US, Inc. (États-Unis)

Johnson & Johnson Services, Inc (États-Unis)

Sanofi (France)

Ipsen Pharma (France)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Myovant Sciences GmbH (Royaume-Uni)

Bayer SA (Allemagne)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Tolmar Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

Ferring BV (Suisse)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Pfizer Inc (États-Unis)

Dendreon Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

GSK plc (Royaume-Uni)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Genentech, Inc (États-Unis)

Novartis AG (Suisse)

Analyse/aperçus régionaux du marché des soins contre le cancer

Le marché des soins contre le cancer est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de traitement, type de cancer, utilisateurs finaux et classe thérapeutique, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins contre le cancer sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des soins contre le cancer en raison de l’augmentation de la population gériatrique mondiale et des dépenses publiques en soins de santé.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison d’une augmentation du nombre de patients atteints de cancer. Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient connaître une croissance sur le marché des soins contre le cancer en raison de la sensibilisation croissante au traitement du cancer dans ces pays.

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial des soins contre le cancer : réglementation

Aperçu du marché

Marché mondial des soins contre le cancer, par applications

Marché mondial des soins contre le cancer, par type

Marché mondial des soins contre le cancer, par canal de distribution

Marché mondial des soins contre le cancer, par région

Marché mondial des soins contre le cancer: paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Points saillants du rapport sur le marché des soins contre le cancer:

Aperçu complet du marché des soins contre le cancer ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché des soins contre le cancer

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants

Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

