TCAC de 6,40 %, le marché des styréniques atteindra 133,87 milliards de dollars d’ici 2029 | Data Bridge Market Research

Définition du marché

Le styrène est essentiellement un composé organique qui s’évapore généralement facilement et a une odeur sucrée avec un précurseur de plusieurs copolymères tels que le polystyrène, le polyester insaturé et autres. Le styrène, un monomère, est utilisé pour créer du polystyrène, un hydrocarbure aromatique artificiel. Il a un point de fusion bas, une faible barrière à l’oxygène et à la vapeur d’eau, et il peut être solide ou sous forme de mousse. Les plastiques sont là où il est le plus fréquemment utilisé.

Le marché mondial des styréniques était évalué à 81,50 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 133,87 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

La disponibilité d’une large gamme de matières premières de construction a permis aux gens de mieux comprendre les effets environnementaux négatifs des gaz à effet de serre, ce qui a accru la demande de styréniques. Les gouvernements du monde entier soutiennent des pratiques respectueuses de l’environnement qui peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui sont principalement provoquées par l’utilisation de combustibles fossiles et l’industrialisation, comme l’énergie éolienne.

Dynamique du marché des styréniques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Forte demande de styréniques

Le marché des styréniques est en expansion en raison de la demande croissante de polystyrène. Grâce à la polymérisation en suspension, le styrène est utilisé pour fabriquer du polystyrène. Plastique souple, le polystyrène est utilisé pour fabriquer des aspirateurs, des cuisinières, des micro-ondes, des réfrigérateurs et des climatiseurs. Parce qu’il garde les aliments frais plus longtemps, le polystyrène est largement utilisé dans le secteur de l’emballage. Le polystyrène est très demandé dans le secteur automobile, où il est utilisé pour fabriquer des panneaux de porte absorbant l’énergie, des garnitures, des boutons de voiture, des tableaux de bord et de la mousse insonorisante. Ainsi, la forte demande de polystyrène s’est traduite par une croissance du marché.

L’urbanisation en croissance rapide va encore propulser le taux de croissance du marché des styréniques. De plus, la croissance du commerce par transport aérien stimulera également la croissance de la valeur marchande. L’expansion des industries en pleine croissance de la fabrication, de l’emballage et des biens de consommation devrait soutenir la croissance du marché.

Des opportunités

Accroissement de la sensibilisation et du développement de produits

En outre, une sensibilisation accrue à l’environnement parmi les gens offre en outre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, car elle a augmenté la demande de produits respectueux de l’environnement tels que les voitures électriques. De plus, le développement de produits et l’innovation dans l’application des styréniques par des acteurs clés élargiront encore la croissance future du marché des styréniques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des styréniques sont

Dupont (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

DAIKIN (Japon)

Dow (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Bostik (France)

HB Fuller Company (États-Unis)

Sika AG (Suisse)

Cardolite Corporation (États-Unis)

Kukdo Chemical Co., Ltd., (Corée du Sud)

BASF SE (Allemagne)

Freudenberg SE (Allemagne)

Covestro AG (Allemagne)

LANXESS (Allemagne)

Mitsui Chemicals Inc. (Japon)

Wanhua (Chine)

Arkéma (France)

Hexion (États-Unis)

Woodbridge (Canada)

Impact du COVID-19 sur le marché Styrènes

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des styréniques. La demande de composés styréniques dans les secteurs de la construction, de la maison et de l’automobile a diminué en raison de la fermeture de nombreuses usines de fabrication industrielle. L’épidémie pandémique a entraîné une recrudescence de la demande de composés styréniques dans l’industrie médicale pour la fabrication de matériel médical. Par conséquent, il est prévu que les raisons susmentionnées freineront actuellement l’expansion du marché mondial des styréniques.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Portée du marché mondial des styréniques

Le marché des styréniques est segmenté en fonction du type de polymères et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de polymères

Polystyrène (PS)

Polystyrène expansé (EPS)

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Caoutchouc styrène butadiène (SBR)

Résine de polyester insaturé (UPR)

Autres polymères

Application

Bâtiment et construction

Emballage

Automobile

appareils électroménagers

Accessoires marins

L’énergie éolienne Analyse/aperçus régionaux du marché des styréniques

Le marché des styréniques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de polymères et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des styréniques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à l’expansion des fabricants d’emballages et d’automobiles dans la région.

L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de l’augmentation des projets de construction associés aux nombreuses entreprises d’utilisation finale telles que la construction, l’emballage et les produits des clients dans la région.

Notre rapport propose :

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux.

– Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie.

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants.

– Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés.

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

– Recommandations stratégiques dans des segments d’activité clés sur la base des estimations du marché.

– Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes.

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents.

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques.

