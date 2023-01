TCAC de 5,10 %, le marché du carbonate de sodium enregistrera un taux de croissance impressionnant de 29,15 milliards de dollars d’ici 2028

La taille du marché de la soude est évaluée à 29,15 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5,10% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la soude fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le carbonate de soude appartient en grande partie à la famille des chloralcalis et est largement utilisé dans plusieurs industries en raison de ses propriétés désinfectantes. Il agit comme un composant essentiel dans l’eau de javel, les sprays désinfectants, les détachants, les détergents à lessive, les nettoyants et les détergents pour lave-vaisselle automatique. Il est également utilisé comme microbicide, fongicide, herbicide et ajusteur de pH dans les produits de soins personnels.

La forte croissance des segments d’utilisateurs finaux ainsi que les installations de production plus élevées ont fortement influencé la croissance du marché de la soude. Dans cette optique, la croissance croissante de l’industrie chimique sur divers marchés émergents agit également comme un déterminant clé favorisant la croissance du marché du carbonate de soude au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, la demande croissante de produits naturels et synthétiques les produits des industries d’utilisation finale et de l’industrie du verre en croissance rapide à travers le monde ont également un impact positif sur la croissance du marché de la soude. Le principal facteur responsable de la croissance du marché est la demande croissante de ces produits, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à l’hygiène personnelle.. À côté de cela, le nombre croissant de projets de traitement des eaux usées soutenus par des réglementations gouvernementales strictes dans divers pays favorise également la croissance du marché de la soude. En outre, le carbonate de sodium est utilisé dans la production de plusieurs produits chimiques tels que le chromate et le dichromate de sodium, le silicate de sodium et le bicarbonate et le percarbonate de sodium. Il est également utilisé pour la fabrication de colorants, de colorants, d’adhésifs et de mastics qui influencent positivement la croissance. du marché de la soude. Cependant, l’inquiétude croissante concernant l’impact environnemental et les opérations à forte intensité énergétique peuvent constituer un frein clé au taux de croissance du marché de la soude au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, alors que la disponibilité facile de nombreuses alternatives de produits, telles que la soude caustique et le silicate de sodium. ont le potentiel de défier la croissance demarché de la soude.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Solvay

Tata Chemicals Ltd

Searles Valley Minerals Inc.

Tronox Holdings plc

Société FMC

Birmanie

SHANDONG OCEAN CHEMICAL CO., LTD

Groupe énergétique Béroil

Ciner Resources Corporation

General Chemical Corp

GHCL limitée

ANSAC

DCW Ltd

Weifang Haizhiyuan Chimie et Industrie Co., Ltd.

Merck KGaA

Eti Soda Electrique

Soda Genèse Énergie

LP

ANDRITZ

OCI COMPANY Ltd.

CIECH S.A.,

En outre, l’expansion des capacités des usines et des coentreprises sur les marchés émergents ainsi que le besoin croissant de récupération assistée du pétrole offriront en outre une variété d’opportunités de croissance pour le marché de la soude au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché du carbonate de soude fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du carbonate de soude, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial du carbonate de sodium et taille du marché

Le marché du carbonate de soude est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché du carbonate de soude est segmenté en naturel et synthétique.

Le segment d’application du marché de la soude est segmenté en verre, produits chimiques, savons et détergents, métallurgie, traitement de l’eau , produits pharmaceutiques et pâtes et papiers.

Analyse au niveau du pays du marché du carbonate de sodium

Le marché du carbonate de sodium est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, source, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché du carbonate de soude en raison du plus grand producteur de carbonate de sodium naturel, en raison des importants gisements de trona et du faible coût des produits naturels dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative par rapport aux prévisions de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la capacité de production en Chine ainsi que de la forte croissance des industries d’utilisation finale dans les économies en développement de cette région particulière.

Personnalisation disponible : marché mondial du carbonate de sodium

Étude de marché sur les ponts de données est un chef de file dans le conseil et la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des coûts de production, une analyse des routes commerciales, une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats d’import-export et de la zone grise, une revue de la littérature, une analyse des consommateurs et analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez.

