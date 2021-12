Taux de croissance émergent du marché RFID sans puce par taille mondiale, part de l’industrie et prévisions 2028

L’étude de marché RFID sans puce réalisée par « The Insight Partners » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions d’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

L’identification par radiofréquence sans puce (RFID) est devenue l’une des technologies les plus innovantes et à croissance rapide qui devrait remplacer le code-barres optique en raison de sa grande capacité de transport de données, de son adaptabilité dans l’application et de sa flexibilité dans son fonctionnement au cours de la période de prévision. Les étiquettes sans puce sont généralement appelées étiquettes RFID qui ne comprennent pas de puce en silicium. Les systèmes RFID ont été appliqués avec succès dans les domaines du transport, de la santé, de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication et de la logistique.

L’adoption croissante de la technologie RFID sans puce dans la fabrication, la chaîne d’approvisionnement et les soins de santé sont les principaux facteurs de croissance du marché mondial. Cependant, une augmentation du coût des étiquettes RFID en raison de son composant principal, le circuit intégré spécifique à l’application (ASIC), entrave la croissance du marché mondial de la RFID sans puce.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché de la RFID sans puce sont : Alien Technology, SATO VICINITY PTY LTD., Applied Wireless RFID, CAEN RFID Srl, ZIH Corp, Avery Dennison Corporation, GlobeRanger, Mojix Inc., GAO RFID Inc. et Invengo Technology Pte . Ltd entre autres.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial RFID sans puce est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché RFID sans puce est analysée et décrite dans le rapport.

En plus de cela, le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue davantage la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché dans ces régions.

