Taux de croissance émergent du marché des capteurs RFID par taille mondiale, part de l’industrie et prévisions 2028

Les capteurs RFID détectent les événements et les changements environnementaux et communiquent les informations sans fil à un lecteur RFID. Ces capteurs sont idéaux dans les situations où les mesures doivent être capturées à distance et automatiquement. Selon le capteur, les étiquettes RFID peuvent détecter les variations de mouvement, de température, d’humidité, de pression, etc. Les capteurs RFID sont utilisés pour desservir de nombreux équipements de multiples applications industrielles, notamment la vente au détail, la sécurité et la surveillance, le transport, l’aérospatiale et la défense, entre autres.

Paysage concurrentiel : Marché des capteurs RFID : AB&R® (code-barres américain et RFID), Alien Technology, Coridian Technologies, Inc., Honeywell International Inc., Imprint Enterprises Inc, Invengo Technology Pte. Ltd., Motorola Solutions, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., Smartrac N.V., Vitaran Electronics Pvt Ltd.

Le marché des capteurs RFID devrait croître en raison de facteurs déterminants tels que la fonction de lecture d’objets longue distance des étiquettes RFID, l’augmentation du besoin de suivi des stocks et des équipements dans les entreprises et la sécurité robuste obtenue par les capteurs RFID dans de larges applications. Cependant, le coût élevé de la collision des capteurs RFID et des étiquettes devrait entraver la croissance du marché des capteurs RFID.

Le rapport présente les principaux acteurs de l'industrie, ainsi qu'une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L'étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Capteur RFID.

Le marché mondial des capteurs RFID est segmenté en fonction de la bande de fréquence, du type, de l’application et de l’industrie verticale. Sur la base de la bande de fréquences, le marché est segmenté en basse fréquence, haute fréquence et ultra haute fréquence. Sur la base du type, le marché est segmenté en actif et passif. En outre, en fonction de l’application, le marché est divisé en contrôle d’accès, suivi du bétail, billetterie, paiement sans numéraire et gestion des stocks. En outre, sur la base de la verticale de l’industrie, le marché est segmenté en transport et logistique, soins de santé, hôtellerie, alimentation et boissons, vente au détail, fabrication et gouvernement.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial des capteurs RFID en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des capteurs RFID par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Points saillants du rapport :

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

Rapport et évaluation des développements récents de l’industrie

Parts de marché et stratégies des principaux acteurs

Segments de niche émergents et marchés régionaux

Une évaluation objective de la trajectoire du marché

Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

