Taux de croissance du marché mondial des services de téléphonie dans le cloud, demandes, tendances, taille, acteurs clés, mode de déploiement et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport « Prévisions du marché des services de téléphonie dans le cloud jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale » ajouté à The Insight Partners a couvert et analysé le potentiel du marché mondial des services de téléphonie dans le cloud et fournit des statistiques et des informations sur la taille, les actions et les facteurs de croissance du marché. Le rapport a l’intention de fournir des informations de marché de pointe et d’aider les décideurs à procéder à une évaluation judicieuse des investissements. En outre, le rapport identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché mondial. En outre, le rapport met également en évidence les stratégies d’entrée sur le marché de diverses entreprises à travers le monde.

La téléphonie cloud est utilisée pour déplacer les systèmes téléphoniques d’entreprise vers le cloud au lieu de la méthode d’appel traditionnelle. C’est le moyen le plus intelligent et le plus pratique de gérer les appels professionnels sans compromettre la qualité et le coût des appels. Ils sont hébergés par un tiers accessible sur Internet public et garantissent que les entreprises disposent d’une communication fiable, sans alourdir l’infrastructure et les dépenses d’investissement.

DYNAMIQUE DE MARCHE

Conducteurs:

L’augmentation du passage des entreprises de télécommunications des réseaux conventionnels aux réseaux IP est le principal facteur de croissance du marché.

En outre, l’augmentation de la pénétration des appareils de téléphonie mobile parmi les utilisateurs finaux alimente la croissance du marché.

L’augmentation de la demande d’outils de logiciel en tant que service parmi divers secteurs verticaux devrait offrir des opportunités lucratives pour le marché mondial des services de téléphonie dans le cloud.

Contraintes:

La perte de données et les problèmes de confidentialité entravent la croissance du marché

Les principaux acteurs présentés dans cette étude sont :

AVOXI

8×8 inc.

SOLUTIONS INFINI.

Systèmes Cisco Inc.

Exotel Techcom Pvt. Ltd.

Go 2 Market India Pvt. Ltd.

Knowlarity Communications Pvt. Ltd.

LeadNXT MegaPath

RingCentral Inc.

Tripudio SA

Impact de Covid-19 sur le marché des services de téléphonie cloud

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché des services de téléphonie cloud. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de verrouillage ; de plus en plus d’entreprises adoptent la vidéo en tant que service. Par conséquent, la demande de services de téléphonie cloud augmente pendant COVID-19 et devrait également augmenter au cours de la période de prévision.

Les objectifs de ce rapport sont les suivants :

Donner un aperçu du marché mondial des services de téléphonie dans le cloud

Analyser et prévoir le marché mondial des services de téléphonie cloud sur la base des composants, des catégories et des applications

Fournir la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2028 pour le marché global des services de téléphonie cloud dans cinq grandes régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentés dans les principaux pays respectifs

Évaluer la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures

Fournir une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions

Pour dresser le profil des principaux acteurs des services de téléphonie cloud influençant le marché ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché

Les questions clés auxquelles le rapport répond :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2028?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des services de téléphonie cloud?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial des services de téléphonie dans le cloud ?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Quels sont les principaux fournisseurs du marché mondial des services de téléphonie dans le cloud ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Services de téléphonie cloud ?

Facteurs de tendance influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC, de l’Europe et de la MEA.

Une évaluation approfondie du marché pour des idées et des développements stratégiques. L’étude de recherche a fusionné l’analyse de la croissance de différents aspects qui améliorent le scénario de croissance du marché. Il constitue les principaux moteurs, contraintes et tendances du marché qui transforment le marché de manière positive ou négative.

