Taux de croissance du marché mondial des logiciels d’impression 3D, demandes, tendances, taille, acteurs clés, mode de déploiement et prévisions jusqu’en 2028

Avec l’avènement de plusieurs logiciels plus récents dans la catégorie de la conception/modélisation, de la simulation, de la préparation des données et du contrôle de la machine (qui comprend le logiciel de découpage), il existe un large éventail d’opportunités dans l’industrie de l’impression 3D pour la conception et la mise en œuvre de divers produits imprimés en 3D. objets. Les fabricants, artisans, designers et particuliers exploitent la technologie de pointe de l’impression 3D et de la production de masse afin de créer des objets pour plusieurs applications. Un logiciel d’impression 3D permet l’impression d’objets 3D créés à l’intérieur d’un logiciel de modélisation 3D en traduisant le modèle en données qu’une imprimante 3D est capable de comprendre. Le logiciel d’impression 3D est aussi parfois connu sous le nom de logiciel de trancheuse car il décompose un modèle 3D en sections, permettant à une imprimante 3D de créer l’objet tranche par tranche.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les principaux moteurs de la croissance du marché des logiciels d’impression 3D sont le coût d’investissement élevé des imprimantes 3D, la demande croissante de divers secteurs de fabrication et la facilité de développement de produits 3DP personnalisés. Cependant, le coût élevé et la complexité ainsi que la qualité et la fonctionnalité des produits 3DP devraient entraver la croissance du marché des logiciels d’impression 3D.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des logiciels d’impression 3D est segmenté en fonction du type de logiciel et de l’utilisateur final. En fonction du type de logiciel, le marché des logiciels d’impression 3D est segmenté en logiciels de conception 3D, logiciels de préparation de données, logiciels de simulation et logiciels de contrôle de machine. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en aérospatiale, automobile, médical, produits de consommation et autres.

Les principaux acteurs présentés dans cette étude comprennent-

Systèmes 3D, Inc.

Artec 3D

AUTODESK, INC.

Dassault Systèmes

Mécanique numérique AB

Matérialiser NV

Pixologic, Inc.

PTC, Inc.

Sculptéo

Siemens SA

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l'industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des logiciels d'impression 3D en fonction du type de déploiement, de l'application, du secteur vertical et de la taille de l'entreprise. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu'en 2028 pour le marché global des logiciels d'impression 3D pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l'analyse et les prévisions de 16 comtés dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Les objectifs de ce rapport sont les suivants :

Fournir un aperçu du marché mondial des logiciels d’impression 3D

Analyser et prévoir le marché mondial des logiciels d’impression 3D sur la base des composants, de la catégorie et des applications

Fournir la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global des logiciels d’impression 3D par rapport à cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentés dans les principaux pays respectifs

Évaluer la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future

Fournir une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions

Pour dresser le profil des principaux acteurs du logiciel d’impression 3D influençant le marché, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché

Une évaluation approfondie du marché pour des idées et des développements stratégiques. L’étude de recherche a fusionné l’analyse de la croissance de différents aspects qui améliorent le scénario de croissance du marché. Il constitue les principaux moteurs, contraintes et tendances du marché qui transforment le marché de manière positive ou négative.

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00012003/

