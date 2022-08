Taux de croissance du marché du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord 2022 Principaux acteurs, analyse des revenus, taille, statistiques du marché 2029

Le rapport sur le marché mondial du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord fournit une analyse approfondie des principaux acteurs, des différents types et des applications des utilisateurs finaux, dans toute la zone géographique. Ce rapport de recherche fournit une analyse complète des concurrents du marché du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord, de la structure des revenus, du prix du marché des produits, de la marge brute de l’industrie, des parts de marché régionales et des données statistiques mondiales. Tendances et perspectives du marché du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord et à l’import-export.

Le rapport sur le marché du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord fournit un aperçu de base de l’industrie des soins de santé, y compris les définitions, les classifications, les applications du marché et la structure de la chaîne industrielle du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) d’Amérique du Nord. Cette analyse fournit des mises à jour du marché mondial avec les tendances de développement, le paysage concurrentiel du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord et le statut régional à la croissance la plus rapide.Il fournit ensuite des informations clés sur les acteurs du marché, telles que des informations de base sur l’entreprise, un aperçu de l’activité, les performances du marché, des profils de produits, des applications et des spécifications.

Informations et analyse du marché: marché du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des dispositifs d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 024,22 millions USD d’ici 2029. Les progrès technologiques croissants dans le dispositif d’assistance ventriculaire gauche agissent comme moteurs de croissance du marché des dispositifs d’assistance ventriculaire gauche (LVAD).

Un dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) est une pompe mécanique implantée chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Il aide la cavité inférieure gauche du cœur (ventricule gauche) à pomper le sang du ventricule vers l’aorte et le reste du corps.

Il est utilisé pour les patients qui ont atteint une insuffisance cardiaque en phase terminale. Le LVAD est implanté chirurgicalement, une pompe mécanique alimentée par batterie qui aide le ventricule gauche (chambre de pompage principale du cœur) à pomper le sang vers le reste du corps.

La survenue de maladies cardiovasculaires augmente à un rythme rapide. On estime que le collapsus cardiovasculaire avancé touche environ 2,3 % de la population nord-américaine totale et constitue un lourd fardeau socioéconomique. Un accent accru sur les exercices de R&D visant à développer des dispositifs de plus en plus attrayants, ainsi que des efforts gouvernementaux optimaux, stimulent le marché des dispositifs d’assistance ventriculaire gauche (LVAD). De plus, le marché canadien est susceptible de bénéficier d’une concurrence de faible intensité dans le paysage des fournisseurs, faisant du pays un terrain d’investissement attrayant pour les entreprises qui cherchent à entrer dans le secteur des dispositifs d’assistance ventriculaire.L’énorme bassin de patients en attente de cœurs de donneurs pour une transplantation offre des opportunités commerciales. Cependant, il existe des dangers associés à l’implant LVAD, et ces dangers ont une influence sur la croissance du marché en agissant comme un facteur de retenue. En outre, l’industrie est actuellement confrontée à un certain nombre de défis, notamment des obstacles à l’adoption de la DT et des problèmes de sécurité.

Segmentation du marché des dispositifs d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord 2022-2029

Le marché nord-américain des dispositifs d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) est segmenté par type de produit, applications de produit, utilisateurs finaux, matières premières, etc. La segmentation aide à expliquer le marché en détail.

Par type de produit

(Pompe cardiaque, contrôleur, piles, câbles), Thérapie (Bridge to Transplant Therapy (BTT), Destination Therapy, Bridge Therapy to Candidacy (BTC), Bridge Therapy to Recovery (BTR)), Groupe d’âge (Adulte, Pédiatrique),

Indication

(Insuffisance cardiaque congestive, cardiopathie congénitale, myocardite, arrêt cardiaque, arythmies familiales et arythmiques, cardiomyopathies, insuffisance cardiaque avancée, autres),

Génération

(Appareils de deuxième génération, Appareils de troisième génération, Appareils de première génération), Durabilité (Long Terme, Intermédiaire Terme, Court Terme),

Liste des entreprises incluses dans le marché mondial du Dispositif d’assistance ventriculaire gauche (DAVG) en Amérique du Nord :

ABIOMED, ​​​​Abbott, Evaheart, Inc, Saft, Berlin Heart, Jarvik Heart, Inc. et entre autres

Marché mondial du Dispositif d’assistance ventriculaire gauche (DAVG) en Amérique du Nord par géographie :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada).

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte).

Principaux points du TOC :

1 Aperçu du marché du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (DAVG) en Amérique du Nord

2 Concurrence sur le marché du Dispositif d’assistance ventriculaire gauche (DAVG) rabattable en Amérique du Nord par les fabricants

3 Scénario de marché rétrospectif Dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord par région

4 Analyse historique du marché mondial Dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord par type

5 Global North America Left Ventricular Assist Device (LVAD) Analyse historique du marché par application Profil de six entreprises clés

7 Analyse des coûts de fabrication du dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) en Amérique du Nord

8 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

9 Dynamique du marché du Dispositif d’assistance ventriculaire gauche (DAVG) en Amérique du Nord

10 prévisions du marché mondial

