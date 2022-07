Taux de croissance du marché des vêtements médicaux par application, régions et type de produit d’ici 2027

Le marché mondial des vêtements médicaux .devrait atteindre 34,89 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen ResearchUne augmentation de l’infiltration des smartphones, ainsi qu’une augmentation du nombre d’applications de soins de santé basées sur les smartphones, stimulent le marché des vêtements médicaux. De plus, la préférence des prestataires de soins de santé pour la connectivité sans fil et l’augmentation de l’incidence de maladies telles que le diabète, la douleur chronique, l’obésité, l’hypertension, la maladie pulmonaire obstructive chronique et les troubles cardiaques stimuleront la croissance du marché.

Les dispositifs médicaux portables d’autosurveillance connaîtront une croissance lucrative. L’augmentation de l’incidence des maladies cardiaques et des maladies chroniques aura un impact positif sur le marché. Une augmentation de la pénétration des réseaux 4G et une demande croissante de connexion 5G augmenteront également la demande du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/406

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Koninklijke Philips NV, Medtronic Plc, Omron Healthcare Co., Ltd., Biotelemetry, Inc., Apple, Inc., GE Healthcare, Abbott Laboratories, Dexcom, Inc., Irhythm Technologies, Inc. et Masimo Corporation, entre autres.

La technologie portable comprend les appareils électroniques que les consommateurs peuvent porter, tels que les montres intelligentes et Fitbit. Ils sont conçus pour collecter les données de santé de l’utilisateur. Ces appareils sont utilisés pour mesurer diverses applications telles que la mesure du rythme cardiaque, la mesure de la condition physique du corps, la mesure ECG et la surveillance de la pression artérielle. L’utilisation de montres intelligentes et de biocapteurs aux fonctionnalités spécifiques à une maladie est l’avenir des dispositifs médicaux portables.

Quelques faits saillants clés du rapport

Le segment des bracelets et des moniteurs d’activité détenait la plus grande part du segment des produits. Les bracelets et bracelets d’alerte médicale offrent une couverture de sécurité indispensable aux personnes souffrant d’allergies et d’autres conditions diverses. Il permet de faire prendre conscience des maux conduisant à un traitement d’urgence plus efficace et plus rapide.

Un oxymètre de pouls est un petit appareil léger utilisé pour surveiller la quantité d’oxygène transportée dans le corps. Cet outil est fixé sans douleur au bout du doigt d’un patient pour mesurer son pouls et la quantité d’oxygène dans le système.

Les hôpitaux détenaient la plus grande part du marché des vêtements médicaux. Cela est dû à l’augmentation des investissements dans le système de santé et à la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait se développer à un TCAC élevé tout au long de la période de prévision. La croissance régionale peut être attribuée à l’Inde, au Japon et à la Chine en raison de facteurs tels que les avancées croissantes d’acteurs de premier plan dans ces pays et le soutien accru du gouvernement.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/406

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des appareils médicaux portables en fonction du produit, du type d’appareil, de l’utilisateur final et de la région :

Product Outlook (Revenue , milliards USD ; 2017-2027)

Patchs

Bracelet et moniteurs d’activité Montres

Autres

(vêtements, lunettes, autres)

Type d’appareil Perspectives (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Dispositifs de surveillance des signes vitaux ECG /Holter Moniteurs de fréquence cardiaque Oxymètres connectées Traqueurs multiparamètres

Dispositifs de surveillance du glucose

Moniteurs d’apnée du sommeil

de surveillance fœtale Dispositifs

de surveillance neurologique

Perspectives de l’utilisateur final (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux et cliniques

Maisons de retraite, résidences-services, centres de soins de longue durée Établissements de soins à domicile Centres

soins

ambulatoires

deen savoir plus sur le rapport, cliquez sur @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/medical-wearable-market

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats Arabes Unis Reste de MEA



Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2020 à 2027

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des vêtements médicaux

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie complète du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/406

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Les blogs

explorent plus de rapports de recherche Emergen sur le marché des

biocapteurs- https://www.emergenresearch.com/industry-report/biosensors-market

Marché des tests de diagnostic rapide des maladies infectieuses- https://www.emergenresearch.com/industry-report/infectious-disease-rapid-diagnostic-testing-market

Marché du nitrure de gallium- https://www.emergenresearch.com/industry-report/gallium-nitride-market

Marché du traitement du cancer métastatique- https://www.emergenresearch.com/industry-report/metastatic-cancer-treatment-market

Marché des vêtements médicaux- https://www.emergenresearch.com/industry-report/medical-wearable-market

Marché de la gestion du stationnement- https://www.emergenresearch.com/industry-report/parking-management-market

Smart Lock Market- https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-lock-market