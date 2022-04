Taux de croissance du marché des logiciels d’assurance-crédit, revenus, fabricants, besoins des clients et prévisions jusqu’en 2028

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des logiciels d’assurance-crédit avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les plans d’analyse stratégique et de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts sont analysés. Logiciel d’assurance-crédit La consommation d’importation / exportation du marché, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Le logiciel d’assurance-crédit est une solution logicielle complète de bout en bout comprenant un portail en ligne pour les courtiers et les assurés. Il aide les assureurs-crédit à gérer le cycle de vie de leurs produits, de la souscription commerciale et des risques au paiement des sinistres. Le logiciel prend en charge toutes les opérations d’une société d’assurance-crédit telles que la mise en place de polices ; appliquer le paiement sur les factures de frais ; calcul et facturation des primes, traitement et arbitrage des demandes de couverture ; paiement sous garantie ; traitement des réclamations ; et recouvrement auprès du débiteur (amiable et judiciaire) le cas échéant.

Le rapport de recherche se concentre sur les tendances actuelles du marché, les opportunités, les futurs potentiels du marché et la concurrence sur le marché mondial des logiciels d’assurance-crédit. L’étude fournit également des informations sur le marché et une analyse du marché des logiciels d’assurance-crédit, mettant en évidence les tendances technologiques du marché, le taux d’adoption, la dynamique du marché et l’analyse concurrentielle des principaux acteurs du secteur.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des logiciels d’assurance-crédit est segmenté en fonction de l’offre et de la taille de l’entreprise. Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en solutions et services. En outre, en fonction de la taille de l’entreprise, le marché des logiciels d’assurance-crédit est segmenté en PME et grandes entreprises.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des logiciels d’assurance-crédit:

Codix

Coface

Collenda

Comarch SA

Société de technologie DXC

Logiciel ESKADENIA

EULER HERMÈS

Sur ses gardes

SCHUMANN

Place Tinubu

Marché des logiciels d’assurance-crédit segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

