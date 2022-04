Taux de croissance du marché de l’oxyde d’éthylène, analyse, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2026

Global marché de l’oxyde d’éthylène publié par Reports and Data propose une analyse complète du marché de l’oxyde d’éthylène en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la croissance des revenus, les tendances et les demandes, les moteurs et les contraintes, le scénario concurrentiel, le paysage commercial et la bifurcation régionale. Chaque chapitre du rapport a été formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies pour offrir des informations précieuses et exploitables sur le marché mondial de l’oxyde d’éthylène. Les informations contenues dans les rapports ont été validées et vérifiées par les experts et les professionnels de l’industrie. De plus, offre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie.

Principaux acteurs clés :

AkzoNobel

BASF AG

Clariant AG

China Petroleum & Chemical Corporation

Dow Chemicals Company

Exxon Mobil

Formosa Plastic Group

Honam Petrochemical Corporation

Huntsman Corporation

Ineos Oxide

LyondellBasell Industries

Royal Dutch Shell

Shell

SINOPEC Corp.

Saudi Basics Industries Corporation

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quel segment de marché devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision ?

Quels sont les risques et les menaces qui affectent le marché ?

Quelle région devrait dominer les autres régions au cours de la période de prévision ?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie? Quels plans d’affaires stratégiques ont-ils entrepris?

Quels sont les facteurs clés qui stimulent et freinent la croissance du marché?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Le rapport d’enquête sur le marché de l’oxyde d’éthylène évalue le marché mondial de l’industrie de l’oxyde d’éthylène et propose des estimations du marché en termes de revenus et de capacité pour la période de prévision 2021 -2026. Le rapport analyse également les principales entreprises engagées dans l’industrie ainsi que leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs plans d’expansion stratégique, la génération de revenus, la part et la taille du marché, la présence régionale et la capacité de production et de fabrication. Il offre également des détails sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres.

L’industrie des matériaux et des produits chimiques traite de la production et de la fabrication de matières premières et de produits chimiques pour chaque industrie d’utilisation finale. L’industrie chimique produit des produits chimiques industriels et des matières premières et constitue un élément crucial de l’économie de chaque pays. La croissance croissante des industries d’utilisation finale, la pénétration croissante de l’informatique des matériaux, l’avènement de l’impression 3D et l’intégration de technologies et de machines de pointe sont des facteurs clés contribuant à la croissance des revenus du marché. En outre, le nombre croissant d’approbations de produits, de lancements et d’alliances stratégiques a considérablement contribué à la croissance du marché. Le rapport offre une vaste base de données sur les développements technologiques et les avancées de produits.

Types :

Éthanolamines

Éthoxylates

Éthylèneglycols Éthers de

glycol

Polyéthylèneglycol

Autres

Utilisation finale :

Automobile

Agrochimie

Détergents

Aliments et boissons

Produits pharmaceutiques

Soins personnels

Textiles

Autres

L’analyse régionale couvre

: Amérique (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou , reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

