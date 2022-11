Taux de croissance du marché de l’endodontie dentaire à 6,21% jusqu’en 2028, ainsi que la taille, les tendances, la croissance, les perspectives et les prévisions de l’industrie

Le rapport d’étude de marché sur le traitement du canal radiculaire dentaire est un référentiel essentiel pour les clients disposant des dernières informations sur le marché qui appuient les décisions d’investissement stratégiques. Des rapports de marché fiables identifient et étudient les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs et défis auxquels le secteur est confronté. Ce rapport de marché contient une liste d’acteurs clés, de nombreux acteurs de premier plan et de nouveaux entrants, y compris, mais sans s’y limiter, les fournisseurs de plateformes, les fournisseurs de services, les fabricants d’appareils, les développeurs et les fournisseurs de contenu. Le rapport d’étude de marché sur le traitement du canal radiculaire dentaire définit la taille du marché de divers secteurs et pays au cours de l’année précédente et prévoit la valeur pour les sept prochaines années.

Le rapport sur le marché Endodontie de classe mondiale fournit des informations détaillées sur des aspects vitaux tels que les moteurs et les contraintes qui définissent la croissance future du marché. Ce rapport d’activité comprend à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie pour chaque région et pays mentionnés dans l’étude de marché. En outre, le rapport fournit une analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principales entreprises. Il considère les segments de marché par type, application et région. Un document détaillé sur le marché dentaire et endodontique détaille les segments et sous-segments du marché.

Selon Data Bridge Market Research, la taille du marché atteindra 2,1 milliards USD d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 6,21 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante des avantages du traitement endodontique par les médecins et les patients créera davantage d’opportunités lucratives pour la croissance du marché.

L’endodontie traite de la pathologie endodontique, y compris l’étiologie, le diagnostic et le traitement des maladies et des blessures liées à la pulpe. Le domaine de l’endodontie a fait l’objet de recherches intensives et de nombreux progrès et innovations ont été réalisés pour améliorer les résultats des traitements. Endodontie, traitement du canal radiculaire, chirurgiens endodontistes, chirurgie, retraitement endodontique, traitement des dents cassées et traitement des traumatismes dentaires.

L’augmentation du nombre de patients souffrant de maladies dentaires, l’augmentation de la prévalence dans la population âgée, la prise de conscience croissante de l’importance des soins préventifs, l’amélioration de l’accès aux soins, les changements dans les habitudes alimentaires des gens et l’augmentation de la demande de services de santé sont quelques-unes des principales et des facteurs importants sont susceptibles de stimuler la croissance du marché de l’endodontie dentaire au cours de la période projetée. D’autre part, l’augmentation des améliorations technologiques telles que les logiciels et les services, les solutions de restauration numériques et les communications avec les patients, ainsi que l’augmentation des initiatives gouvernementales stimuleront davantage la croissance du marché du traitement endodontique en créant de nombreuses opportunités. Le délai prévisionnel mentionné ci-dessus.

Les participants au marché ont couvert :

; Danher. Dentsply Sirona. Ultradent Products Company ; Septodont Healthcare India Pvt. Ltd. ; Henry Schein Company ; Benco Dental Supplies Company. Brassell, États-Unis ; Ivoclar Vivadent AG ; FKG Dental, Inc. ; Mani ; Carvoker ; PreXion ; Kraton Group ; Zimmer Biomet ; Straumann ; Nobel Biocare Services ; Nikinc Dental ; Kerr Corporation ; Endo Brésil ; Shenzhen Perfect Medical Equipment Co., Ltd. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Principales fonctionnalités proposées et principaux points saillants du rapport :

Aperçu détaillé du marché mondial de l’endodontie Segmentation approfondie du marché par type, application, etc. Taille du marché historique, actuelle et projetée en USD (valeur) et volume Tendances et développements récents de l’industrie Dynamique du marché de l’industrie Paysage concurrentiel du marché de l’endodontie Stratégies des principaux acteurs et offres de produits Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance considérable Vue neutre sur les performances du marché de l’endodontie dentaire Informations permettant aux acteurs du marché de maintenir et d’étendre leur empreinte

Le marché de la dentisterie endodontique est segmenté en fonction du type de produit, du type de traitement et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché du traitement endodontique est segmenté en dispositifs et consommables. Les instruments ont été subdivisés en détartreurs et lasers endodontiques, moteurs, positionneurs d’apex, systèmes de fermeture assistés par machine, etc. Les consommables ont été subdivisés en remplissage, formage et nettoyage, et préparation de la cavité d’entrée. Le rembourrage est subdivisé en matériaux de rembourrage et autres consommables. La mise en forme et le nettoyage sont subdivisés en irriguants et lubrifiants, limes et façonneurs endodontiques, et autres consommables de mise en forme et de nettoyage. La préparation de la cavité d’accès a été subdivisée en fraises endodontiques et autres consommables.

Le marché de l’endodontie dentaire a également été segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans les cliniques dentaires, les hôpitaux dentaires, les laboratoires, les universités dentaires et les instituts de recherche.

Sur la base du type de traitement, le marché du traitement endodontique est segmenté en traitement de canal radiculaire, retraitement endodontique, chirurgie endodontique, lésion dentaire traumatique et implants dentaires.

Résumé des points clés du rapport de marché :

Le rapport met en évidence les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché endodontique dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle ainsi que les parts de marché des principaux acteurs du marché ainsi que les lancements de projets et les approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Table des matières – Points principaux

Aperçu résumé Marché de l’endodontie dentaire – Scénario de démarrage Endodontie – Scénarios d’entrée sur le marché de l’industrie Forces du marché de l’endodontie dentaire Analyse stratégique Dentisterie et endodontie – par segment (taille du marché – millions USD / milliards USD) Marché de l’endodontie dentaire – Paysage concurrentiel de l’industrie / du segment Marché de la dentisterie et de l’endodontie – Liste des principales entreprises par pays Analyse de l’entreprise annexe méthode

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelle est la valeur de vente, la valeur de production, la valeur de consommation, l’importation et l’exportation de pâte dentaire dans le monde (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) ?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché mondial de l’endodontie? Comment sont leurs opérations (capacité, production, ventes, prix, coûts, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché endodontique auxquelles sont confrontés les fournisseurs mondiaux de l’industrie endodontique?

Quels applications/utilisateurs finaux ou types de produits sont susceptibles de rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelles approches clés et quels facteurs restrictifs contrôlent le marché Endodontie dentaire?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

