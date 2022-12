Taux de croissance, demande, taille, part, TCAC de 40,9% du marché des thérapies cellulaires Natural Killer (NK) d’ici 2029

Le rapport « Natural Killer (NK) Cell Therapeutics Market » met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments, le volume de ventes possible et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché est une source importante d’informations sur l’industrie, des faits et chiffres importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Ce rapport mondial contient des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport fiable sur la thérapeutique des cellules tueuses naturelles (NK) mentionne également les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché.

Le marché mondial des thérapies à base de cellules tueuses naturelles (NK) est favorable et vise à réduire la progression de la maladie. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des thérapies par cellules tueuses naturelles (NK) augmentera à un TCAC de 40,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2022, Takeda acquiert Adaptate Biotherapeutics pour développer de nouvelles thérapies engageantes des cellules T gamma delta (γδ) ciblant les tumeurs solides. Grâce à cette acquisition, Takeda obtiendra la plate-forme d’engagement des lymphocytes T γδ à base d’anticorps d’Adaptate, y compris les programmes de candidats précliniques et de pipeline de découverte. Les activateurs de lymphocytes T γδ d’Adaptate sont conçus pour moduler spécifiquement les réponses immunitaires médiées par les lymphocytes T γδ au niveau des sites tumoraux tout en épargnant les dommages aux cellules saines. Cette acquisition permet à l’entreprise de se concentrer sur la R&D.

En décembre 2021, Nektar Therapeutics a annoncé des données de phase 1b pour le nouveau stimulateur de cellules T régulateur NKTR-358 (LY3471851) chez des patients atteints de dermatite atopique. Le NKTR-358 est conçu pour traiter les affections auto-immunes et inflammatoires en corrigeant le déséquilibre du système immunitaire qui résulte de l’augmentation des niveaux de cellules T inflammatoires et de la réduction du nombre et de l’altération de la fonction des cellules Treg régulatrices immunitaires. Cela a aidé l’entreprise à se concentrer sur la R&D pour les phases ultérieures.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) sont

Merck KGaA, Bristol-Myers Squibb Company, Glycostem, Kiadis Pharma, Cytovia Therapeutics, Nkarta, Inc., Nektar, ImmunityBio, Inc., Brink Biologics, Inc., Biohaven Pharmaceuticals, Fate Therapeutics, EMERcell, Phio Pharmaceuticals, PersonGen BioTherapeutics, Innate Pharma, Inc., INmuneBIO, Gamida Cell, Acepodia Inc., Affimed GmbH, Multimmune GmbH, iCell Gene Therapeutics, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Le paysage concurrentiel du marché Thérapeutique des cellules tueuses naturelles (NK) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK).

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) : Réglementation

Aperçu du marché

Marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK), par type

Marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK), par utilisateurs finaux

Marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK), par application

Marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK), par région

Marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) : paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

