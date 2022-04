Taux de croissance de la taille du marché de l’analyse vidéo et analyse des tendances par types et applications 2022 à 2028

La dernière étude de marché de Video Analytics propose une analyse globale des principales stratégies, modèles d’entreprise et parts de marché des acteurs les plus notables de ce marché. L’étude propose une analyse approfondie des principaux facteurs de persuasion, des chiffres du marché en termes de revenus, des données segmentaires, des données régionales et des données par pays. Cette étude peut être décrite comme la documentation la plus complète qui comprend tous les aspects du marché en évolution de l’analyse vidéo.

L’analyse vidéo est un traitement informatique et une analyse automatique du contenu vidéo produit, collecté ou surveillé lors de la vidéosurveillance. Un volume massif de données vidéo est créé par la vidéosurveillance dans les industries, la surveillance des villes, des sites et des médias sociaux, et ces données nécessitent également beaucoup d’espace pour le stockage. L’analyse vidéo automatise les procédures de vidéosurveillance en offrant des avantages haut de gamme aux utilisateurs avec des coûts réduits et une prestation de services efficace.

Principaux fabricants clés : Aventura Technologies, Inc., Avigilon Corporation, PureTech Systems Inc., Cisco Systems, Inc., Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Honeywell International Inc., IBM Corporation, Intellivision Technologies Private Limited, Intuvision, Inc., Samsung SDS.

Dynamique du marché

L’adoption croissante de l’IoT et des technologies associées, telles que le Big Data et l’architecture sans serveur, sont quelques-uns des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché de l’analyse vidéo. Cependant, l’augmentation du nombre de fausses alarmes lors d’intempéries et l’investissement initial élevé sont les principaux facteurs qui freinent la croissance du marché de l’analyse vidéo.

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’analyse vidéo est segmenté sur la base du composant, de l’application et de la verticale. Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels, services. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en marché de reconnaissance des personnes, indexation vidéo, plaque d’immatriculation, plaque d’immatriculation. Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en logistique et transport, commercial et industriel, commerce de détail, hôtellerie et divertissement, autres.

Marché de l’analyse vidéo segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

